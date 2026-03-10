Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Институт SETI мог пропустить важный звонок от инопланетян: во всем виноваты звезды 1 222

Техно
Дата публикации: 10.03.2026
Focus
Изображение к статье: Институт SETI мог пропустить важный звонок от инопланетян: во всем виноваты звезды
ФОТО: Unsplash

Ученые, которые ищут радиосигналы от внеземных цивилизаций, выяснили, что нужно изменить подход к этому процессу.

Ученые из Института SETI, которые занимаются поиском радиосигналов от внеземной разумной жизни, считают, что некоторые подобные сообщения могут просто игнорироваться. А потому, вероятно, если внеземные цивилизации пытались с нами связаться, то ученые могли пропустить такой "межзвездный телефонный звонок". Исследователи пришли к выводу, что космическая погода, которую формируют звезды, может превращать сильные, заранее спланированные сигналы от инопланетян в более слабые радиосигналы, которые обычно игнорирует. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal, пишет Фокус со ссылкой на Gizmodo.

Ученые предположили, что естестве венные астрофизические явления, включая изменение плотности плазмы в звездном ветре и корональные выбросы массы со звезды могут искажать потенциальные радиосигналы, которые отправляют внеземные цивилизации со своей планеты.

Такие сигналы могут стать слишком слабыми и иметь не ту частоту, на которой ищут инопланетяне сообщения ученые, а потому они игнорируются. Хотя на самом деле эти радиосигналы могут сообщениями от внеземных цивилизаций. Которые изменила космическая погода.

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые использовали данные о радиосигналах, передаваемых в прошлом на Землю космическими аппаратами, с разного расстояния от Солнца. Исследователи хотели выяснить, как активность Солнца и местная космическая погода могла повлиять на эти сигналы.

Ученые обнаружили значительное искажение сигналов от аппаратов, которые находились на расстоянии до 6,26 миллионов километров от Солнца. Выяснилось, что сигналы становились более слабыми во время солнечных бурь, когда в космос выпускается много интенсивного излучения и происходят выбросы плазмы в виде корональных выбросов массы. Оказалось, что чем ближе аппараты находились к Солнцу, тем более слабым становился их сигнал и частоты менялись.

Вся эта информация о том, как изменяются радиосигналы в зависимости от расстояния от звезды и ее активности, может быть использована для корректировки стратегии поиска сигналов от внеземных цивилизаций. Ученые говорят, что результаты исследования дают о том, насколько четким может выглядеть любой внеземной радиосигнал, передаваемый из определенной точки в другой звездной системе.

"Оценивая, как звездная активность может изменять сигналы, мы можем разработать поиски, которые лучше соответствуют тому, что фактически достигает Земли, а не только тому, что было передано потенциальными инопланетянами", — говорят ученые.

×
Читайте нас также:
#звезды #космос #инопланетяне #исследования
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Hyundai заменит людей роботами: на заводах появятся 25 тысяч гуманоидов Atlas
Изображение к статье: Прогрессивная Мальта.
Изображение к статье: Эмбрион в космосе
Изображение к статье: Женщина в ноутбуком

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео