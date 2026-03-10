Правовая и социальная комиссии Рийгикогу во вторник в 14:00 проводит совместное открытое заседание, чтобы выслушать мнения заинтересованных сторон по законопроекту, который предусматривает переход к определению сексуального насилия на основе принципа согласия.

По словам председателя правовой комиссии Мадиса Тимпсона, на заседание приглашены все стороны, высказавшие свое мнение в ходе работы над законопроектом. «На открытом заседании мы рассмотрим законопроект, согласно которому для вступления в половую связь всегда требуется согласие другой стороны – без него это считается преступлением. Согласно законопроекту, половая связь без согласия будет наказуема и в том случае, если в отношении жертвы не применялось насилие», – сказал Тимпсон, подчеркнув, что данное изменение в законе необходимо для более эффективной защиты жертв сексуального насилия и предотвращения сексуальных преступлений.

По словам председателя социальной комиссии Сигне Рийсало, законопроект приводит положения Пенитенциарного кодекса Эстонии в соответствие со Стамбульской конвенцией, согласно которой вступление в половую связь с кем-либо без его согласия уже должно считаться наказуемым деянием. «Законопроект вносит принципиальное изменение, поскольку сейчас следствию необходимо устанавливать, мог ли потерпевший оказать сопротивление и осознавать происходящее, тогда как в будущем нужно будет выяснять, выразил ли он свое согласие», – сказала Рийсало.

Она добавила, что согласие не обязательно должно быть вербальным, но должно быть четко выраженным и добровольным.

А если она просто любит покапризничать?

Короче, перед сексом зафиксируйте четкое и недвусмысленное согласие на камеру мобильного.