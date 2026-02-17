Baltijas balss logotype
Ночной ветеринар за счет государства? Власти дали ответ 0 1485

Политика
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ночной ветеринар за счет государства? Власти дали ответ
ФОТО: LETA

Создание в Латвии государственной круглосуточной системы неотложной ветеринарной помощи финансово неосуществимо, признали в Министерстве земледелия (МЗ), комментируя агентству ЛЕТА общественную инициативу на платформе "Manabalss.lv", призывающую создать в Латвии финансируемую государством круглосуточную систему неотложной ветеринарной помощи.

В МЗ отметили, что в нынешних фискальных условиях, когда всем государственным учреждениям необходимо проводить консолидацию бюджетных расходов, свободных бюджетных ресурсов нет. Введение новой постоянной государственной функции означало бы либо сокращение финансирования в других сферах, либо поиск дополнительных доходов. Таким образом, создание такой системы финансово неосуществимо.

Также в МЗ пояснили, что уход за животным, включая его кормление, содержание, лечение, в том числе оказание неотложной ветеринарной помощи, является ответственностью владельца животного со всеми сопутствующими расходами.

В министерстве указали, что для создания государственной круглосуточной системы неотложной ветеринарной помощи необходимы значительные финансовые ресурсы — для обеспечения персонала в круглосуточном режиме, создания и адаптации инфраструктуры, организации транспортировки, обеспечения доступности ветеринарных лекарств и административного управления. В государственном бюджете финансирование на такие цели не предусмотрено.

В качестве альтернативного решения министерство видит стимулирование страхования здоровья животных, которое в ряде стран, в том числе в Скандинавии, широко используется для покрытия расходов на лечение животных, а также укрепление сотрудничества между самоуправлениями и поставщиками ветеринарных услуг для улучшения доступности неотложной ветеринарной помощи.

В министерстве подчеркнули, что содержание ветеринарной практики или обеспечение ветеринарных услуг не определено как автономная функция самоуправления, а также не определено как делегированная государством функция, поэтому самоуправление не вправе самостоятельно создавать круглосуточную ветеринарную клинику как публичную услугу для всех, обеспечивать "бесплатную неотложную ветеринарную помощь" как универсальный сервис и устанавливать это как обязательную функцию без делегирования со стороны государства.

В МЗ отметили, что действующее правовое регулирование не предусматривает обязанность самоуправления обеспечивать круглосуточную ветеринарную помощь, однако и не запрещает поддерживать доступность такой помощи в регионе, если поддержка направлена на обеспечение возможности оказания услуги, а не на предоставление ветеринарной помощи как публичной услуги. Это означает, что самоуправление не может оплачивать услугу пациенту, но может, например, компенсировать ветеринарному врачу готовность оказывать неотложную помощь и обеспечивать доступность услуги круглосуточно в определенном регионе. Житель оплачивает полученную помощь самостоятельно по рыночной цене, а содержание услуги в регионе покрывает самоуправление.

Как сообщалось, на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" в начале февраля начался сбор подписей с призывом создать в Латвии финансируемую государством круглосуточную систему неотложной ветеринарной помощи.

Представитель инициативы Диана Мосуре поясняет, что в настоящее время в Латвии не существует организованной и финансируемой на государственном уровне системы, обеспечивающей круглосуточную неотложную ветеринарную помощь. Ночью, в выходные и праздничные дни во многих регионах Латвии владельцам животных недоступна своевременная ветеринарная помощь.

Оставить комментарий

