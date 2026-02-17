Baltijas balss logotype
Премии на сотни тысяч евро: сколько получили сотрудники Минюста 2 1232

Политика
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премии на сотни тысяч евро: сколько получили сотрудники Минюста
ФОТО: pixabay

В прошлом году сотрудникам Министерства юстиции (МЮ) были выплачены денежные награды и премии на сумму 333 797 евро, сообщила в интервью агентству ЛЕТА министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

За существенный вклад в достижение стратегических целей ведомства 14 сотрудников в прошлом году получили денежные награды на общую сумму 16 241 евро.

В свою очередь в ходе ежегодной оценки были оценены 183 сотрудника, и тем, кто получил положительную оценку, выплачены премии в размере от 55% до 75% от их основной заработной платы, проинформировала министр.

Общая сумма премий по итогам оценки превысила 317 556 евро.

Либиня-Эгнере подчеркнула, что цель вознаграждения — мотивировать качественную работу в интересах общества.

Министр отметила, что МЮ продолжает реализовывать ряд приоритетов. В частности, с 1 марта вступят в силу поправки к Закону о гражданском процессе, предусматривающие, что при расторжении брака у нотариуса соглашение об алиментах на ребенка будет обязательным, чтобы предотвратить затяжные судебные разбирательства.

Также министр сообщила, что в ближайшее время ожидается строительство новой женской тюрьмы при поддержке Норвежского финансового механизма, поскольку нынешнее учреждение не соответствует современным стандартам.

Строительство планируется начать в 2028 году и завершить в 2031 году. Общая стоимость проекта запланирована примерно в размере десяти миллионов евро.

#тюрьма #строительство #награды #премии #министерство юстиции #финансирование #правительство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    17-го февраля

    Утром деньги - вечером стулья. В Минюсте всё на оборот. А должно - сначала хорошая работа - затем премия ( хотя считаю и зарплаты им хватит)

    8
    1
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    17-го февраля

    Как понять - премия как стимул за будущею хорошею работу? Согласен быть дворником за 800 евро + премия 300. На работу ходить не буду - согласен на стимул в 300.

    1
    1

