В прошлом году сотрудникам Министерства юстиции (МЮ) были выплачены денежные награды и премии на сумму 333 797 евро, сообщила в интервью агентству ЛЕТА министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

За существенный вклад в достижение стратегических целей ведомства 14 сотрудников в прошлом году получили денежные награды на общую сумму 16 241 евро.

В свою очередь в ходе ежегодной оценки были оценены 183 сотрудника, и тем, кто получил положительную оценку, выплачены премии в размере от 55% до 75% от их основной заработной платы, проинформировала министр.

Общая сумма премий по итогам оценки превысила 317 556 евро.

Либиня-Эгнере подчеркнула, что цель вознаграждения — мотивировать качественную работу в интересах общества.

Министр отметила, что МЮ продолжает реализовывать ряд приоритетов. В частности, с 1 марта вступят в силу поправки к Закону о гражданском процессе, предусматривающие, что при расторжении брака у нотариуса соглашение об алиментах на ребенка будет обязательным, чтобы предотвратить затяжные судебные разбирательства.

Также министр сообщила, что в ближайшее время ожидается строительство новой женской тюрьмы при поддержке Норвежского финансового механизма, поскольку нынешнее учреждение не соответствует современным стандартам.

Строительство планируется начать в 2028 году и завершить в 2031 году. Общая стоимость проекта запланирована примерно в размере десяти миллионов евро.