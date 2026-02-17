Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Закон о труде менять не будут 2 628

Политика
Дата публикации: 17.02.2026
LETA
Изображение к статье: Закон о труде менять не будут
ФОТО: Unsplash

В повестку дня сегодняшнего заседания правительства включен вопрос об оценке несколькими министерствами предложений о том, чтобы работники по взаимному соглашению с работодателем могли не работать один день без больничного в случае острого заболевания, пишет Diena.

Оценка должна была быть представлена к 2 декабря 2025 года, а в случае необходимости следовало подготовить поправки к нормативным актам. Однако в отчете Министерства благосостояния говорится, что задача выполнена, и никаких изменений в законах не будет.

Латвийский союз свободных профсоюзов в целом поддержал предложение, но Латвийская конфедерация работодателей выразила обеспокоенность тем, что на практике могут возникнуть риски злоупотребления такой нормой. Свои возражения был и Латвийской торгово-промышленной палаты.

По мнению обеих организаций, закон о труде уже сейчас обеспечивает достаточную правовую основу для взаимного согласия работодателей и работников по вопросам организации труда, включая временное отсутствие на работе по объективным причинам.

Читайте нас также:
#Латвия #министерства #правительство #профсоюзы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • I
    Inga
    18-го февраля

    это ж сколько комиссий и заседаний, уйма ,а на деле 200 евро на руки и комната в чужой им хате. хата,потому,что зто чужой дом.отжали разбойники,ни владельца ни наследника.

    0
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го февраля

    могли не работать один день без больничного в случае острого заболевания

    == В принципе, для нормального мужика. придти в себя одного дня хватает!

    2
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Увеличена помощь для покрытия счетов за жилье. О каких суммах идет речь?
Изображение к статье: Хотите поработать на выборах? Начинается прием заявок на работу на избирательных участках
Изображение к статье: Сейм решит, стоит ли выдавать граждан Латвии для уголовного преследования в Великобритании
Изображение к статье: У адвокатуры Латвии - непростые времена

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
3
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео