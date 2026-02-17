В повестку дня сегодняшнего заседания правительства включен вопрос об оценке несколькими министерствами предложений о том, чтобы работники по взаимному соглашению с работодателем могли не работать один день без больничного в случае острого заболевания, пишет Diena.

Оценка должна была быть представлена к 2 декабря 2025 года, а в случае необходимости следовало подготовить поправки к нормативным актам. Однако в отчете Министерства благосостояния говорится, что задача выполнена, и никаких изменений в законах не будет.

Латвийский союз свободных профсоюзов в целом поддержал предложение, но Латвийская конфедерация работодателей выразила обеспокоенность тем, что на практике могут возникнуть риски злоупотребления такой нормой. Свои возражения был и Латвийской торгово-промышленной палаты.

По мнению обеих организаций, закон о труде уже сейчас обеспечивает достаточную правовую основу для взаимного согласия работодателей и работников по вопросам организации труда, включая временное отсутствие на работе по объективным причинам.