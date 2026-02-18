Министерство сообщения вынесло на общественное обсуждение поправки к Закону об электронных средствах связи, предусматривающие обеспечение всем конечным пользователям возможности получать услуги мобильной связи в условиях чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, свидетельствует информация на Портале правовых актов, пишет ЛЕТА.

В министерстве поясняют, что такая возможность необходима, например, если одна из сетей мобильной связи будет повреждена и возникнут перебои в её работе. В этом случае операторам электронных коммуникаций потребуется принять технические и организационные меры для обеспечения национального роуминга.

В настоящее время в Латвии действуют три оператора мобильной связи — ООО «Latvijas mobilais telefons» (LMT), ООО «Tele2» и ООО «Bite Latvija», доля активных SIM-карт которых на конец 2024 года составляла соответственно 38,2%, 37,6% и 24,2%.

Таким образом, в случае сбоя в работе сети одного из операторов значительное число пользователей осталось бы без мобильной связи. В министерстве подчёркивают, что обеспечение непрерывности услуг особенно важно в условиях чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения для проведения мероприятий гражданской обороны, обеспечения экстренной связи и оказания помощи, а также для снижения паники и дезинформации.

Поэтому на операторов мобильной связи планируется возложить обязанность обеспечивать национальный роуминг, который в условиях чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения даст конечному пользователю возможность получать услуги мобильной связи.

В случае сбоя сети одного оператора национальный роуминг может обеспечить возможность подключения к сети другого оператора для получения услуг мобильной связи. Для функционирования национального роуминга должны быть работоспособны центральные системы пострадавшего оператора и межсетевое соединение для роуминга между принимающим и пострадавшим оператором.

В то же время в министерстве указывают, что при внедрении национального роуминга необходимо избежать негативного влияния на конкуренцию и инвестиции в развитие сетей мобильной связи. Например, возможность использования национального роуминга в случае сбоя сети может снизить заинтересованность операторов в инвестициях в развитие и устойчивость своих сетей, что в долгосрочной перспективе может привести к сокращению инвестиций и плотности инфраструктуры в менее населённых регионах, что особенно критично в кризисных ситуациях. Поэтому в регулировании предлагается установить обязанность обеспечивать национальный роуминг только в условиях чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения.

Согласно нормативным актам, чрезвычайную ситуацию объявляет Кабинет министров, который в этот период имеет право ограничивать права и свободы государственных и муниципальных учреждений, физических и юридических лиц, а также возлагать на них дополнительные обязанности. Соответственно, в Законе об электронных средствах связи планируется закрепить право Кабинета министров принимать решение о введении национального роуминга.

Таким образом, в законе предполагается установить, что операторы мобильной связи обеспечивают национальный роуминг, если в стране объявлена чрезвычайная ситуация или чрезвычайное положение и Кабинет министров принял решение о его введении.

Одновременно, чтобы не создавать финансовой нагрузки, операторы мобильной связи при обеспечении национального роуминга должны предоставлять услуги в пределах существующей ёмкости сети в соответствии с доступной технологией, как это в настоящее время осуществляется для иностранных роуминговых абонентов. Учитывая, что при обеспечении национального роуминга у операторов возникнут расходы, сопоставимые с затратами на международный роуминг в Европейской экономической зоне, Закон об электронных средствах связи предусматривает для операторов право устанавливать соответствующую плату за услуги национального роуминга.

Поправки предусматривают право операторов мобильной связи применять во взаиморасчётах за предоставленные услуги национального роуминга плату, не превышающую оптовые тарифы, установленные регламентом Европейского союза о роуминге в публичных мобильных сетях связи.