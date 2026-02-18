Baltijas balss logotype
Полный хаос! Так будет заседание правительства или нет? 0 386

Политика
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полный хаос! Так будет заседание правительства или нет?
ФОТО: LETA

Правящие совсем запутались...

Еще в понедельник на заседании коалиционного совета было решено созвать в среду, то бишь сегодня, внеочередное заседание правительства, дабы обсудить предложенные министром благосостояния Рейнисом Узулниексом (Союз зеленых и крестьян) поправки, позволяющие большему числу домохозяйств претендовать на жилищное пособие от самоуправлений в течении нынешнего отопительного периода.

И такое внеочередное заседание Кабмина должно было начаться сегодня в 12.00. Однако за полтора часа до заседание правление Союза зеленых и крестьян, ссылаясь на пункт в коалиционном договоре, призвала партнеров по правительству отложить принятие решения на неделю, чтобы обсудить вопрос жилищных пособий с самоуправлениями. Пока неясно, как поступит премьер и состоится ли сегодня внеочередное заседание правительства. Рискнем предположить, что в итоге все-таки заседание отложат... Между тем, поправки еще должен утвердить Сейм.

Неясно только, почему в понедельник на коалиции партнеры не могли обо всем договориться? Ведь вопросу пособий они посвятили на заседании более часа.

#Сейм #коалиция #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
