Курземский районный суд в Салдусе сегодня оправдал четырёх бывших членов правления ГАО «Latvijas dzelzceļš» (LDz), в том числе бывшего руководителя компании Угиса Магониса, обвинявшихся в злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений, выяснило агентство ЛЕТА.

В прокуратуре агентству ЛЕТА сообщили, что запросят полный текст приговора и после ознакомления с ним примут решение о подаче протеста.

В судебных прениях прокурор просил назначить каждому обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права занимать руководящие должности в государственных или муниципальных учреждениях на три года.

По делу обвинялись Магонис, Эдвин Берзиньш, Айвар Стракшас и Эрик Шмукстс.

Бывшие должностные лица обвинялись в злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений, повлекшем тяжкие последствия, поскольку государству был причинён имущественный ущерб на сумму более 1,5 млн евро, ранее информировала ЛЕТА прокуратура.

Согласно обвинению, члены правления LDz добились создания нового исполнительного органа — Президентского совета, передав ему права и обязанности, входившие в компетенцию правления, чтобы получать дополнительный доход за выполнение своих прямых обязанностей, за которые уже была предусмотрена законная оплата.

По версии прокуратуры, обвиняемые в период с 1 января 2013 года по 18 августа 2019 года, одновременно занимая должности в правлении и в Президентском совете, незаконно получали дополнительный доход за выполнение своих прямых обязанностей. Таким образом государству был причинён имущественный ущерб в размере 1 553 896 евро.

Данный уголовный процесс Генеральная прокуратура начала в феврале 2020 года, поручив расследование Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, которое после его завершения передало материалы уголовного дела в прокуратуру Рижского судебного округа для начала уголовного преследования.

Как ранее сообщалось, Президентский совет в LDz существовал девять лет — с сентября 2010 года по октябрь 2019 года. Это было структурное подразделение, которому искусственно были выделены и переданы функции правления капитального общества, при том что обязанности Президентского совета уже входили в компетенцию правления, за что его члены получали вознаграждение. 17 октября 2019 года правление LDz приняло решение о прекращении деятельности Президентского совета.

В период существования Президентского совета до 2015 года председателем правления компании был Магонис, а с 2016 по 2019 год — Берзиньш, который являлся членом правления с 2011 года.

В правлении компании в период существования Президентского совета с 2008 по 2019 год также работал Стракшас, с 2016 по 2020 год — Айнис Стурманис, а с 2011 по 2019 год — Шмукстс.

В мае 2019 года тогдашний министр сообщения Талис Линкайтс выразил недоверие Берзиньшу, Стракшасу и Стурманису. В августе совет прекратил трудовые отношения с Берзиньшем и Стракшасом, а Стурманис покинул должность в апреле следующего года.

Как в 2020 году установил Государственный контроль, с момента создания Президентского совета всё выплаченное его членам вознаграждение было необоснованным, поскольку их обязанности входили в компетенцию правления, которое уже получало предусмотренное нормативами вознаграждение.

В начале 2020 года Линкайтс обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру.

В настоящее время Магонис также обвиняется в коррупции по уголовному делу совместно с эстонским предпринимателем Олегом Осиновским. Суд первой инстанции оправдал обоих, однако прокуратура подала протест.

В конце 2025 года Рижский окружной суд, в отличие от суда первой инстанции, признал Магониса и Осиновского виновными по делу о даче взятки, приговорив Магониса к двум с половиной годам лишения свободы, а Осиновского — к штрафу в размере 151 700 евро.

Суд также постановил частично конфисковать имущество Магониса — автомобиль «Mercedes Benz», более 800 000 евро и три пары наручных часов. Осиновскому в качестве дополнительного наказания запрещено участвовать в государственных и муниципальных закупках, а также закупках их предприятий в любом статусе сроком на три года.

Суд постановил конфисковать и перечислить в государственный бюджет и саму взятку — 499 500 евро.