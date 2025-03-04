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Список лучших снайперов НХЛ на 4 марта 0

Спорт
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Список лучших снайперов НХЛ на 4 марта

Во вторник, 4 марта, в НХЛ завершился очередной игровой день, в рамках которого команды провели шесть матчей.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата против «Оттавы» (5:4 Б). На счету 39-летнего форварда 31 гол в 45 матчах нынешнего сезона, он сохраняет восьмое место в списке лучших снайперов. Лидером по-прежнему является Леон Драйзайтль с 44 заброшенными шайбами.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 4 марта:

  1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 44 гола в 60 матчах

  2. Вильям Нюландер («Торонто») — 35 голов в 61 матче

  3. Марк Шайфли («Виннипег») — 34 гола в 61 матче

  4. Давид Пастрняк («Бостон») — 32 гола в 62 матчах

  5. Брейден Пойнт («Тампа») — 32 гола в 55 матчах

  6. Кайл Коннор («Виннипег») — 31 гол в 61 матче

  7. Сэм Райнхарт («Флорида») — 31 гол в 62 матчах

  8. Александр Овечкин («Вашингтон») — 31 гол в 45 матчах

#хоккей
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