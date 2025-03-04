Список лучших снайперов НХЛ на 4 марта

Во вторник, 4 марта, в НХЛ завершился очередной игровой день, в рамках которого команды провели шесть матчей.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата против «Оттавы» (5:4 Б). На счету 39-летнего форварда 31 гол в 45 матчах нынешнего сезона, он сохраняет восьмое место в списке лучших снайперов. Лидером по-прежнему является Леон Драйзайтль с 44 заброшенными шайбами.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 4 марта: