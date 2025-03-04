Список лучших снайперов НХЛ на 4 марта

Во вторник, 4 марта, в НХЛ завершился очередной игровой день, в рамках которого команды провели шесть матчей.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата против «Оттавы» (5:4 Б). На счету 39-летнего форварда 31 гол в 45 матчах нынешнего сезона, он сохраняет восьмое место в списке лучших снайперов. Лидером по-прежнему является Леон Драйзайтль с 44 заброшенными шайбами.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 4 марта:
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Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 44 гола в 60 матчах
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Вильям Нюландер («Торонто») — 35 голов в 61 матче
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Марк Шайфли («Виннипег») — 34 гола в 61 матче
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Давид Пастрняк («Бостон») — 32 гола в 62 матчах
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Брейден Пойнт («Тампа») — 32 гола в 55 матчах
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Кайл Коннор («Виннипег») — 31 гол в 61 матче
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Сэм Райнхарт («Флорида») — 31 гол в 62 матчах
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Александр Овечкин («Вашингтон») — 31 гол в 45 матчах
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