Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 50 000 очков за карьеру

Суперзвезда НБА Леброн Джеймс установил очередной рекорд. Он стал первым игроком в истории лиги, набравшим 50 000 очков за свою карьеру.

Лучший снайпер "Лос-Анджелес Лейкерс" получил хороший пас от Луки Дончича из-за трехочковой линии и сразу же нанес свой первый бросок в домашней игре против "Нью-Орлеан Пеликанс". Это попадание 40-летнего Леброна вошло в историю баскетбола, передает "Актуальная камера".

Джеймс стал первым игроком в истории НБА, набравшим 50 000 очков в регулярных чемпионатах. "Лейкерс" выиграли матч со счетом 136:115. Джеймс набрал в этом матче 34 очка.