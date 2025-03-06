Ягру 53, но он еще играет!

Нынешний хоккейный сезон-2024/25 должен стать историческим. Еще осенью агент Яромира Ягра объявил, что это последний год в карьере чешского ветерана, и он навсегда покинет лед. С таким анонсом можно было подумать, что теперь уже 53-летний чех устроит в регулярке прощальные гастроли и его 37-й сезон на профессиональном уровне станет простой формальностью. Но это не в характере чеха даже в таком возрасте.

Решает исходы матчей, играя чужими клюшками

Прошло уже семь лет с последнего матча Ягра в НХЛ, и все эти годы он, разумеется, играет за «Кладно» - родной для него клуб, которым чех по факту владеет уже не одно десятилетие (формально - с лета 2011-го, но до этого совладельцем был его отец, работавший там президентом с середины 90-х). Вернувшись на родину в 2018-м, Яромир сразу вытащил команду из второго дивизиона, и в следующие годы делает все, чтобы она обратно не свалилась. Причем выступает не в качестве талисмана на льду, который вдохновляет партнеров на подвиги, а действительно набирает очки сам. Даже в сезоне, в котором он уже отметил свое 53-летие!

Всего в этом чемпионате у Ягра 5+11 в 37 матчах - роскошный результат для форварда-ветерана. Особенно если учесть, что он не всегда играет своими клюшками. «Так случилось, что однажды он пришел и сказал, что забрал мои клюшки, - рассказывал партнер Ягра Рихард Ярушек. - Я не возражал. Можно сказать, для меня это честь».

Для 23-летнего нападающего Яромира Пытлика, задрафтованного в 2020-м «Нью-Джерси», но так и не доехавшего до НХЛ, игра с тезкой в одном звене - это что-то особенное: «Когда-нибудь я расскажу об этом своим детям».

При этом Пытлик честно отметил некоторые особенности игры в одной тройке с чешским ветераном: «Игра должна подстроиться под него. Он невероятно силен в обращении с шайбой, поэтому я стараюсь держаться рядом с ним, чтобы помогать ему. Мне нужно немного сбавить темп. Я не могу играть так, как с 20-летними мальчишками, когда мы все летаем туда-сюда. Это невозможно».

Интересно, что два последних сезона команда подключает к работе с основой 20-летнего нападающего Зденека Недведа, и его выход на лед превращает матчи в исторические: в сезоне-1988/89 Яромир играл за «Кладно» с его дядей Романом Недведом. Еще забавнее, что в том же чемпионате за команду выступал нынешний главный тренер «Кладно» Давид Чернак, который старше легенды всего на два года. Но несмотря на то, что Ягр играет эти годы в атмосфере уважения от соперников и чуть ли не преклонения от партнеров, речь все же не про балет, а про хоккей. Последний сезон в карьере запомнится ветерану не только набранными очками: в игре против «Маунтфилда» (4:2) он потерял четыре зуба после неаккуратной игры соперника. «Бог всегда найдет способ не дать мне потолстеть», - написал Яромир под фото с новой улыбкой.

Тренировки со свинцовым жилетом и велотренажер после игр

В 53 года невозможно кататься на одном уровне с молодыми игроками, но Ягр усердно занимается в зале и на льду, чтобы разница не так бросалась в глаза. По его словам, он видел много хоккеистов талантливее его, но был лучше них благодаря усердным тренировкам.

В 2024-м его подготовка к сезону изменилась кардинально. Он начал тренировки еще летом, хотя не делал так даже во времена игры в НХЛ. Плюс чех полностью отказался от сладкого и вообще голодал, нанял личного фитнес-тренера, а еще вернулся к беговым упражнениям, которые ненавидит с юности. Похудение и большое количество тренировок - вынужденная мера. Ягр рассказывал, что весил 122 кг и не получал удовольствия от игры. В итоге, по его словам, он потерял не менее восьми кг жира.

Однако возраст все же дает о себе знать: в августе, во время подготовки к сезону, Ягр порвал мышцу задней поверхности бедра: «Когда я говорил с физиотерапевтом Павлом Коларжем о том, что мне хотелось бы как следует подготовиться, он предупредил меня, чтобы я не делал ничего, к чему мое тело не привыкло. Конечно, я его не послушал», - признавался чех. Но все же у него уникальный организм - успел восстановиться к старту сезона.

Для поддержания формы он не использует гантели, для него лучший тренажер - собственный вес, а отжимания и приседания- основа занятий. К собственному весу часто добавляется свинцовый жилет весом 20 кг или утяжелители для лодыжек, чтобы увеличить нагрузку. Для улучшения броска Ягр использует медицинский мяч весом от 1,5 до 3 кг. Интересная особенность: на лед при этом выходит босиком - носки надевает исключительно на игры. Любимое кардио ветерана - велосипед. Если чувствует, что не доработал на тренировке, то едет кататься. А после игр, если провел в них мало времени, садится на велотренажер и на самом сложном режиме делает рывки по 30-40 секунд, имитируя нагрузку на льду.

Старался найти деньги и игроков, ругался с фанатами

Роль совладельца клуба для Ягра не номинальная - он действительно успевает совмещать. И его функции не ограничиваются лишь поиском и вложением финансов - он еще старается и усилить состав. По его инициативе в клуб в последние сезоны приходили Михаэл Фролик (858 матчей в НХЛ), опытнейший Якуб Клепиш, а также легенда «Монреаля» Томаш Плеканец. Правда, даже такие громкие, но точечные усиления никак не помогали добиться успеха. Два последних сезона «Кладно» стабильно занимал последнее место в чемпионате Чехии, но оставался в элите благодаря стыковым матчам. Этот сезон ничем особо не отличается от предыдущих: предпоследнее, 13-е место в лиге, отставание от 11-го - 11 очков. Что мешает «Кладно» выступать лучше?

У команды нет стабильного финансирования. Даже давний спонсор Kaufland решил прекратить поддержку, а мэр города отказался от выдачи субсидий. В итоге клуб не смог выплатить полугодовую аренду за ледовый дворец. Связывают такие проблемы с руководством, а именно - с Ягром. Мэр Кладно не скрывал, что хочет смены владельца команды, и заявлял, что в руках Яромира должна быть клюшка, а не целый коллектив. Фанаты тоже не были в восторге от менеджерской работы легенды, и высказывали свои претензии в соцсетях. После одной из игр регулярного чемпионата сезона-2023/24 Ягр написал на своей странице в фейсбуке: «Мы выигрываем, играем хорошо, к нам едет одна из лучших команд, а в итоге всего 2200 зрителей купило билеты. Теперь скажите мне, за кого нам играть?»

Но в ответ получил только такие сообщения от болельщиков: «Это результат того, что происходит тут последние десять лет. Я хожу на хоккей 40 лет, но с твоим возвращением все становится только хуже: молодежь разбежалась, эйфория от возвращения в экстралигу прошла. Что посеешь - то пожнешь. Чешский хоккей - позорище».

Итогом всех недовольств и слабой игры стала продажа клуба: чешский бизнесмен Томаш Драстил покупает 80% акций. Всего было три предложения, но лишь Драстил пообещал выполнить важнейшее для Ягра условие - оставить команду в Кладно. Новый владелец сразу же продемонстрировал амбиции - заявил о своей вере в то, что команда способна выиграть титул. Ягр, несмотря на всю тяжесть принятого решения, тоже верит в лучшее: «Сейчас начнется более успешная эра».

Основал свой бренд и рассматривает переезд в США

Но Ягр успевает не только играть, тренироваться и приглашать в «Кладно» старых знакомых - за последние годы он много чего сделал и вне арены. Например, в 2022-м открыл собственный бренд «JJ 68», специализирующийся на спортивном питании и косметике на основе семян конопли. Что интересно, по данным торгового реестра, компания была зарегистрирована в 2017 году и на 100% принадлежит Йитке Ягр - его старшей сестре.

Бурная деятельность Ягра не ограничивается лишь Чехией - несколько раз он посетил не чужую для себя Пенсильванию. В феврале прошлого года в Питтсбурге выводили из обращения номер, под которым играл Ягр: на раскатку все хоккеисты «Пингвинс» вышли в джерси с цифрой 68, а также в париках-маллетах, напоминающих о прическе Яромира в 90-х. Питтсбург не отпускает чеха - и как клуб, и как город. По его словам, это то место, которое он считает вторым домом. Ягр даже обдумывает переезд в США, а связано это с возможной управленческой должностью. В марте к нему прилетит сам Марио Лемье, президент клуба, для обсуждения всех деталей.

Отказы от таких предложений Ягр раньше аргументировал своей слишком значимой ролью в «Кладно». Но намек на возможное сотрудничество все же есть. «Я уйду, когда перестану владеть клубом», - говорил он в прошлом году. Сейчас его команда в меньшей мере будет в нем нуждаться, а в конце этого сезона он завершит карьеру. Возможно, переезд все-таки состоится.