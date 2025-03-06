НХЛ: Александру Овечкину осталось забросить 10 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Грецки

В Национальной хоккейной лиги (НХЛ) продолжают следить за игрой капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.

Официальный сайт НХЛ открыл специальное табло, на котором можно увидеть сколько шайб остается забросить российскому хоккеисту, чтобы побить мировой рекорд Уэйна Грецки, передает "Актуальная камера".

Минувшей ночью "Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерз" со счетом 3:2, а Овечкин забросил свой 32-й гол в сезоне и 885-й в карьере. До конца регулярного сезона остается сыграть еще 20 матчей, и до рекорда Овечкину осталось забросить ровно 10 шайб.