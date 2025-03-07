Лига конференций. «Челси» справился с «Копенгагеном» и другие результаты

«Челси» на выезде победил «Копенгаген» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций — 2:1. Ответная встреча в Лондоне состоится 13 марта.
КОПЕНГАГЕН — ЧЕЛСИ — 1:2
КОПЕНГАГЕН: Рамай — Габриэл Перейра, Дикс (Гарананга, 79), Хатзидиакос, Гочолеишвили (Уэскас, 70), Мелинг (Лопес, 70), Клем, Классон (к) (Роберт, 65), Фрохольдт, Чиаха, Ашури (Маттссон, 65).
ЧЕЛСИ: Санчес — Адарабиойо, Бадиашиле (Колвилл, 46), Чалоба, Джеймс (к), Гюсто (Кукурелья, 25), Палмер (Санчо, 72), Дьюсбери-Холл, Кайседо (Фернандес, 46), Джордж, Меука (Нкунку, 46).
ГОЛЫ: 0:1 — Джеймс (46). 0:2 — Фернандес (65). 1:2 — Габриэл Перейра (79).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Дикс (76), Чиаха (87), Джеймс (87), Лопес (90), Хатзидиакос (91+).
Результаты дня:
Молде — Легия — 3:2
Голы: 1:0 — Хестад (11). 2:0 — Эриксен (17). 3:0 — Гульбраннсен (43). 3:1 — Чодина (64). 3:2 — Лукиньяс (67).
Бетис — Витория Гимарайнш — 2:2
Голы: 1:0 — Бакамбю (48). 1:1 — Мендеш (51). 2:1 — Иско (75). 2:2 — Оливейра (81).
Панатинаикос — Фиорентина — 3:2
Голы: 1:0 — Свидерски (5). 2:0 — Нем.Максимович (19). 2:1 — Бельтран (20). 2:2 — Фаджоли (23). 3:2 — Тете (55).
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