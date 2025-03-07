Baltijas balss logotype

Лига конференций. «Челси» справился с «Копенгагеном» и другие результаты 0

Спорт
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Лига конференций. «Челси» справился с «Копенгагеном» и другие результаты

«Челси» на выезде победил «Копенгаген» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций — 2:1. Ответная встреча в Лондоне состоится 13 марта.

КОПЕНГАГЕН — ЧЕЛСИ — 1:2

КОПЕНГАГЕН: Рамай — Габриэл Перейра, Дикс (Гарананга, 79), Хатзидиакос, Гочолеишвили (Уэскас, 70), Мелинг (Лопес, 70), Клем, Классон (к) (Роберт, 65), Фрохольдт, Чиаха, Ашури (Маттссон, 65).

ЧЕЛСИ: Санчес — Адарабиойо, Бадиашиле (Колвилл, 46), Чалоба, Джеймс (к), Гюсто (Кукурелья, 25), Палмер (Санчо, 72), Дьюсбери-Холл, Кайседо (Фернандес, 46), Джордж, Меука (Нкунку, 46).

ГОЛЫ: 0:1 — Джеймс (46). 0:2 — Фернандес (65). 1:2 — Габриэл Перейра (79).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Дикс (76), Чиаха (87), Джеймс (87), Лопес (90), Хатзидиакос (91+).

Результаты дня:

Молде — Легия — 3:2

Голы: 1:0 — Хестад (11). 2:0 — Эриксен (17). 3:0 — Гульбраннсен (43). 3:1 — Чодина (64). 3:2 — Лукиньяс (67).

Бетис — Витория Гимарайнш — 2:2

Голы: 1:0 — Бакамбю (48). 1:1 — Мендеш (51). 2:1 — Иско (75). 2:2 — Оливейра (81).

Панатинаикос — Фиорентина — 3:2

Голы: 1:0 — Свидерски (5). 2:0 — Нем.Максимович (19). 2:1 — Бельтран (20). 2:2 — Фаджоли (23). 3:2 — Тете (55).

#полезно знать
0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Костя Цзю отреагировал на решение сына Тима запретить ему посещать свой бой
Костя Цзю отреагировал на решение сына Тима запретить ему посещать свой бой
Бостон рукоплещет Васильеву и Кулишу
Бостон рукоплещет Васильеву и Кулишу
Шоу Порзиньгиса в Финиксе
Шоу Порзиньгиса в Финиксе
Восьмая шайба Теодора Блюгера
Восьмая шайба Теодора Блюгера
Почему баскетбольный мяч оранжевого цвета?
Почему баскетбольный мяч оранжевого цвета?
Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам за сезон в возрасте 39+ лет
Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам за сезон в возрасте 39+ лет
Сборная Латвии по хоккею начинает подготовку к чемпионату мира
Сборная Латвии по хоккею начинает подготовку к чемпионату мира
Сын Кости Цзю запретил отцу приходить на его бои
Сын Кости Цзю запретил отцу приходить на его бои

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео