Многолетний капитан сборной Латвии Каспар Даугавиньш вернулся в хоккей

Это на самом деле хорошая новость. Многолетний капитан сборной Латвии Каспар Даугавиньш возвращается в хоккей. Об этом сообщает Латвийская федерация хоккея (LHF).

В прошлом году Даугавиньш объявил о завершении профессиональной карьеры, чем очень расстроил своих болельщиков. Но сейчас Каспар поменял решение.

«Приветствую всех любителей хоккея в Латвии. Хочу сообщить, что буду бороться за место в национальной сборной на чемпионате мира этого года. Спасибо людям, которые обратились, вдохновили и не позволили забыть о моих мечтах. Я полон энергии, усердно работаю и готов бороться за место в национальной сборной», — эти слова Каспара опубликованы на сайте LHF.

36-летний Каспар Даугавиньш, сыгравший 153 матча за сборную Латвии, начнет подготовку к чемпионату мира в конце марта вместе со своей командой.

У Даугавиньша множество заслуг в хоккейном мире Латвии: он представлял сборную страны на 12 чемпионатах мира и трех Олимпийских играх, был капитаном команды на чемпионатах мира 2015, 2016, 2017, 2021, 2023 и 2024 годов. За сборную Латвии Каспар забил 51 гол и сделал 95 результативных передач.

Ну и, наконец, будучи капитаном латвийской сборной, Даугавиньш завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира 2023 года. Латвийскую сборную назвали тогда «командой мечты». Все мы помним эти матчи.

88-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет весной 2025 года, с 9 по 25 мая в Швеции и Дании.