Виктория Азаренко после победы в Индиан-Уэллсе установила исторический рекорд

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко взяла верх над американкой Клерви Нгуну в первом раунде турнира серии ВTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе — 6:4; 7:6.

Победа стала для Азаренко 159-й в матчах ВTA-1000 на кортах с твердым покрытием. По этому показателю она обошла датчанку Каролину Возняцки (158 побед). Азаренко стала рекордсменкой по количеству побед на харде с момента введения такого формата турниров в 2009 году.

Во втором круге белоруска сразится с девятой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь.