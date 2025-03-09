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Тяжелоатлетка Ребека Ибрагима планирует вновь представить Латвию на чемпионате Европы 0

Спорт
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Тяжелоатлетка Ребека Ибрагима планирует вновь представить Латвию на чемпионате Европы

Бывшая катарская тяжелоатлетка Ребека Ибрагим (ранее Коха) планирует представлять Латвию на чемпионате Европы в апреле, сообщает комментатор по тяжелой атлетике Янис Эйсакс в своем аккаунте в TikTok.

Эйсакс опубликовал видео, на котором Ибрагима тренируется с латвийским тренером Эдуардом Андрушкевичем, говорит, что Ребека «вернулась в сборную Латвии» для подготовки к участию в чемпионате Европы в апреле.

@janiseisaks9

Svarcēlāja Rebeka Ibrahima (Ex Koha) pēc četru gadu pauzes atkal pievienojusies Latvijas izlasei, kuras rindās aprīlī startēs Eiropas čempionātā #weightlifting

♬ original sound - JanisEisaks

Ранее сообщалось, что летом 2020 года спортсменка решила завершить спортивную карьеру.

Она переехала в Катар со своим мужем Моазом Мохамедом Ибрагимом, а в октябре 2022 года, через четыре месяца после родов, объявила о возобновлении карьеры тяжелоатлетки, представляя национальную сборную Катара, тренируясь под руководством своего предыдущего тренера Андрушкевича и приняв участие в своих первых соревнованиях в начале 2023 года.

Свою первую медаль на международных соревнованиях она заработала в 2012 году, завоевав бронзу на чемпионате Европы среди молодежи. За время своей карьеры она становилась чемпионкой Европы среди юношей, юниоров и взрослых.

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро спортсменка не поднялась на пьедестал, но уже через год стала чемпионкой Европы и мира среди юниоров.

Она завоевала две бронзовые медали на чемпионатах мира среди взрослых.

#спорт
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