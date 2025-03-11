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Сколько продолжался самый длинный хоккейный матч? 0

Спорт
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
Сколько продолжался самый длинный хоккейный матч?

Правда ли, что самый длинный хоккейный матч в истории длился чуть ли ни две недели?

Канадские спортсмены-любители из провинции Альберта установили мировой рекорд, сыграв самый длинный хоккейный матч в истории. Игра между командами Team Hope («Надежда») и Team Cure («Излечение») длилась 252 часа и завершилась со счетом 2649:2528.

С 4 по 15 февраля 40 человек по очереди играли в хоккей на открытом катке и обновили собственный рекорд 2018 года, когда матч длился чуть дольше 251 часа. Спортсмены не остановились даже при температуре -50°С. Организатор матча Кейт Галлахер отметила, что хоккейные матчи никогда не проводились при такой погоде.

Но все во благо: организаторы за время матча собрали $1,8 млн на исследования лечения рака.

#хоккей
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