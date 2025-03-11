«Вашингтон» не вошёл в топ-5 главных претендентов на Кубок Стэнли по версии The Athletic

Согласно этому рейтингу, «Флорида Пантерз» является главным фаворитом на победу в Кубке Стэнли, имея 15% шансов на успех. На втором месте – «Даллас Старз», у которого 13% шансов, а на третьем – «Эдмонтон Ойлерз» с 12%.

«Вашингтон Кэпиталз», занимающий первое место в Восточной конференции, имеет лишь 5% шансов на победу в Кубке Стэнли.

Десятка претендентов на победу в Кубке Стэнли по версии издания The Athletic