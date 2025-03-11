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«Вашингтон» не вошёл в топ-5 главных претендентов на Кубок Стэнли по версии The Athletic 0

Спорт
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
«Вашингтон» не вошёл в топ-5 главных претендентов на Кубок Стэнли по версии The Athletic
ФОТО: Thought Co

Североамериканский портал The Athletic представил обновлённый рейтинг команд, претендующих на завоевание главного трофея Национальной хоккейной лиги – Кубка Стэнли.

Согласно этому рейтингу, «Флорида Пантерз» является главным фаворитом на победу в Кубке Стэнли, имея 15% шансов на успех. На втором месте – «Даллас Старз», у которого 13% шансов, а на третьем – «Эдмонтон Ойлерз» с 12%.

«Вашингтон Кэпиталз», занимающий первое место в Восточной конференции, имеет лишь 5% шансов на победу в Кубке Стэнли.

Десятка претендентов на победу в Кубке Стэнли по версии издания The Athletic

«Флорида Пантерз» – 15%;
«Даллас Старз» – 13%;
«Эдмонтон Ойлерз» – 12%;
«Виннипег Джетс» – 9%;
«Каролина Харрикейнз» – 9%;
«Торонто Мэйпл Лифс» – 8%;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – 8%;
«Вегас Голден Найтс» – 7%;
«Колорадо Эвеланш» – 6%;
«Вашингтон Кэпиталз» – 5%.
#хоккей
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