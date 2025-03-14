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А у Ринкевича есть документ о знании латышского?! Еще одна латышка не может доказать владение языком 2

Спорт
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
А у Ринкевича есть документ о знании латышского?! Еще одна латышка не может доказать владение языком

Латвийская художница по имени Сандра поделилась в социальных сетях своей историей, которая связана с проверками на латышский язык.

Женщина рассказала, что подала заявку в Дирекцию автотранспорта на получение удостоверения водителя такси, приложив выписку из школьного аттестата в качестве доказательства своего знания латышского. Это не сработало - Сандра в Дирекции попросили предоставить другой документ.

Она предложила диплом академической степени Латвийской художественной академии, но и этого оказалось мало: в дипломе не было прописано знание латышского языка, а лишь предметы, такие как история культуры, композиция, философия и психология, которые она, конечно, изучала на госязыке.

Возмущенная Сандра считает, что государство защищает себя от иммигрантов, но в таком случае законодатели сами должны проходить курсы латышского языка. Художница также отмечает, что люди предпочитают оставаться в стороне и не вмешиваться в проблемы других, пока это не касается их собственной жизни. В своем Instagram она также обратилась к президенту Эдгару Ринкевичу с вопросом - есть ли у него документ, удостоверяющий, что он говорит по-латышски?

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Комментарии (2)

  • ЯО
    Яшка Одесский
    14-го марта

    Латышня устраивает проверку латышне! Прямо бальзам на душу!

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го марта

    Шикардос. 😍 гражданине латыши измеряющие другим гражданам латышам череп на латышскость. Обожаю. Напоминаю анекдот: "-Пошли евреям в морду дадим!!-А вдруг они нам??-А нам то за что???" Пошли русскоязычных подискрименируем...

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    1

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