Сборная Латвии по хоккею в первом матче чемпионата мира обыграла команду Франции со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0), сообщает LETA.

В конце основного времени Дан Лочмелис дважды поразил пустые ворота, а до этого в матче отличились Мартиньш Дзиеркалс и Кристап Зиле.

В составе сборной Латвии лучшим игроком матча был признан вратарь Кристер Гудлевскис, отразивший 18 из 19 бросков. Латвийцы нанесли на один бросок больше, чем соперники.

В группе A сборная Швеции имеет шесть очков после двух матчей. По три очка в активе у Канады, Финляндии и Латвии после одного сыгранного поединка. Без очков остаются Австрия, которая провела уже два матча, а также Франция, Словения и Словакия, сыгравшие по одной игре.

Первый и второй периоды

В первой половине стартового периода латвийцы владели преимуществом, но создать серьёзную угрозу у ворот соперника не удалось. Хотя больше работы было у французского вратаря Кантена Папийона, первым в матче капитулировал Кристерс Гудлевскис — после контратаки Франции шайбу в ворота Латвии отправил Дилан Фабре.

Вскоре латвийцы впервые получили численное преимущество. После нарушения численного состава французами Латвия играла впятером против троих, однако реализовать большое большинство не сумела. Под конец большинства хорошую возможность имел Дзиеркалс, но Папийон справился с броском.

В середине матча Латвия снова получила большинство — после нарушения против Оскара Цибульскиса. Но и на этот раз не удалось его реализовать. Уже в равных составах после броска Тома Андерсонса шайба угодила в штангу.

Вскоре Ральф Фрейбергс оставил Латвию в меньшинстве, получив удаление за удерживание клюшкой. Тем не менее на 16-й минуте французы допустили ошибку в своей зоне — шайбу перехватил Дзиеркалс и реализовал момент, сравняв счёт.

Латвийцы успешно отстояли меньшинство благодаря уверенной игре Гудлевскиса. За две с половиной минуты до конца периода Тралмакс мог вывести команду вперёд, но Папийон не позволил ему добить шайбу у ворот.

Третий период

На третьей минуте третьего периода после броска Кристапа Зиле шайба изменила направление и влетела в ворота — 2:1. Спустя несколько минут в одном из эпизодов Папийон допустил ошибку и оказался далеко от своих ворот, однако французы не позволили шайбе достаться латвийцам. В другой атаке Дану Лочмелису не удалось добраться до шайбы, отбитой Папийоном перед воротами.

В концовке игры французы заменили вратаря на шестого полевого игрока, и за 84 секунды до финальной сирены Лочмелис поразил пустые ворота. Франция продолжила играть вшестером, и в последней минуте Лочмелис снова забросил шайбу в пустые ворота.

Сборная Латвии проведёт второй матч чемпионата мира уже завтра в 17:20 против Канады. Далее латвийцев ждут встречи со Словенией, хозяевами турнира шведами, сборной Финляндии, Словакией и в заключительном матче группового этапа — с Австрией.

По 7 матчей у каждой сборной

В турнире участвуют 16 команд, разделённых на две группы по восемь. Каждая сборная гарантированно сыграет семь матчей. По четыре лучших команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, а худшие покинут элитный дивизион. В следующем году их заменят Великобритания и Италия.

В прошлом году чемпионом мира стала сборная Чехии, обыгравшая в финале Швейцарию со счётом 2:0. Бронзу завоевала Швеция, победив Канаду 4:2. Сборная Латвии заняла девятое место, несмотря на четыре победы в группе.

Чемпионат мира проходит в датском Хернинге и столице Швеции Стокгольме и завершится 25 мая. В Хернинге пройдут матчи группы B и два четвертьфинала, а в Стокгольме — матчи группы A, два четвертьфинала, полуфиналы и финальные игры.

А вот как победу встречали на Доской площади Риги: