Латвия обыграла Финляндию по числу бросков. Но проиграла по количеству голов

Сборная Латвии по хоккею в субботу в Стокгольме в пятом матче чемпионата мира уступила Финляндии со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).

При этом латвийские хоккеисты нанесли по воротам финнов 35 бросков, тогда как финны по латвийским - 23.

За сборную Латвии гол забил Родриго Аболс, для которого это был первый матч на чемпионате.

В подгруппе А лидирует Швеция с 15 очками в пяти матчах, 12 очков в четырех матчах набрала Канада, 11 очков в пяти матчах имеет Финляндия.

Далее с семью, шестью и пятью очками идут Словакия, которая провела четыре матча, а также Латвия и Австрия, сыгравшие по пять матчей. Франция имеет одно очко в пяти матчах, а Словения борется без очков.

Следующий матч сборная Латвии завтра, в 21:20 проведет с командой Словакии. Во многом это будет матч за место плей-офф - победитель с большой степенью вероятности занимает четвертое место в группе и выходит в четвертьфинал Чемпионата мира.

А вот самые яркие моменты матча Латвия-Финляндия, отобранные IIHF: