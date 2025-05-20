ЧМ-2025. Сборная Финляндии нанесла звездной команде Канады первое поражение на турнире

Сборная Финляндии по буллитам победила команду Канады в матче группового этапа чемпионата мира-2025 — 2:1 Б.

Канадцы потерпели первое поражение на турнире и занимают второе место в пуле «А» с 16 очками. У финнов 13 баллов и третья позиция.

Канада — Финляндия — 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 — О’Райлли (Добсон, 37.57 — мен.). 1:1 — Пуйстола (Матинпало, Бьорнинен, 47.01). 1:2 — Толванен (65.00 — победный буллит).

Группа «А»: Швеция — 18 очков (6 игр), Канада — 16 (6), Финляндия — 13 (6), Латвия — 9 (6), Австрия — 7 (6), Словакия — 7 (6), Словения — 4 (7), Франция — 1 (7).