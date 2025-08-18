Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чемпионат Европы по баскетболу может принести Риге и Латвии более 60 млн евро: мэр 1 435

Спорт
Дата публикации: 18.08.2025
LETA
Чемпионат Европы по баскетболу может принести Риге и Латвии более 60 млн евро: мэр

Мероприятия чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин могут принести Риге и Латвии 60 млн евро, заявил на пресс-конференции в понедельник мэр столицы Виестурс Клейнбергс.

Он отметил, что подобные мероприятия имеют большое значение для Риги и представляют собой стратегическую выгоду для столицы.

Клейнбергс подчеркнул, что Рига хорошо подготовилась к чемпионату, и теперь главное - наслаждаться баскетбольным праздником.

Мэр призвал рижан проявить понимание с учетом того, что в Ригу приедет много болельщиков и в городе будет больше суеты на улицах и в кафе.

"Будем вежливы, расскажем баскетбольным болельщикам, что еще можно увидеть в Риге, помимо баскетбола, чтобы они захотели вернуться сюда как туристы", - сказал Клейнбергс.

Со своей стороны вице-мэр Вилнис Кирсис подчеркнул, что благодаря целенаправленной работе Рига заняла свое место на мировой карте спортивных событий.

Он призвал посетить Аллею славы латвийского баскетбола, которая будет создана у памятника Свободы.

В рамках финального турнира чемпионата Европы 24 сборные в конце августа и начале сентября проведут групповые турниры в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле, а затем Рига стане хозяйкой плей-офф, в ходе которого определится победитель европейского первенства.

Читайте нас также:
#баскетбол #чемпионат европы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    18-го августа

    «Чемпионат Европы по баскетболу может принести Риге и Латвии более 60 млн евро». Отлично! Все деньги немедленно передать Украине для поддержания киевского неонацистского режима.

    6
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На аукционе продали теннисную ракетку Соболенко с победного US Open-2025
На аукционе продали теннисную ракетку Соболенко с победного US Open-2025
Кейн – лучший английский нападающий в истории по версии GiveMeSport
Кейн – лучший английский нападающий в истории по версии GiveMeSport
Топ-клубы АПЛ установили антирекорд XXI века
Топ-клубы АПЛ установили антирекорд XXI века
Футболисты рискуют мозгом: доказаны изменения белого веществ
Футболисты рискуют мозгом: доказаны изменения белого веществ
Англия. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брентфорда»
Англия. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брентфорда» 156
Чемпионат Испании. «Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге
Чемпионат Испании. «Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге 195
Сенсационная отставка в чемпионате Саудовской Аравии
Сенсационная отставка в чемпионате Саудовской Аравии 250
Россияне и израильтяне должны быть отстранены - норвежский лыжник Амундсен
Россияне и израильтяне должны быть отстранены - норвежский лыжник Амундсен 231

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 14
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 13
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 252
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 62
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 42
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 66
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 14
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 13
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 252

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео