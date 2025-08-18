Чемпионат Европы по баскетболу может принести Риге и Латвии более 60 млн евро: мэр

Мероприятия чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин могут принести Риге и Латвии 60 млн евро, заявил на пресс-конференции в понедельник мэр столицы Виестурс Клейнбергс.

Он отметил, что подобные мероприятия имеют большое значение для Риги и представляют собой стратегическую выгоду для столицы.

Клейнбергс подчеркнул, что Рига хорошо подготовилась к чемпионату, и теперь главное - наслаждаться баскетбольным праздником.

Мэр призвал рижан проявить понимание с учетом того, что в Ригу приедет много болельщиков и в городе будет больше суеты на улицах и в кафе.

"Будем вежливы, расскажем баскетбольным болельщикам, что еще можно увидеть в Риге, помимо баскетбола, чтобы они захотели вернуться сюда как туристы", - сказал Клейнбергс.

Со своей стороны вице-мэр Вилнис Кирсис подчеркнул, что благодаря целенаправленной работе Рига заняла свое место на мировой карте спортивных событий.

Он призвал посетить Аллею славы латвийского баскетбола, которая будет создана у памятника Свободы.

В рамках финального турнира чемпионата Европы 24 сборные в конце августа и начале сентября проведут групповые турниры в Риге, Тампере, Катовице и Лимасоле, а затем Рига стане хозяйкой плей-офф, в ходе которого определится победитель европейского первенства.