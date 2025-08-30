Кто из известных людей Латвии посещает игры Евробаскета (фото)

На многочисленных фотографиях агентства ЛЕТА из Арены Xiaomi, где в эти дни проходит чемпионат Европы по баскетболу, можно увидеть не только рядовых болельщиков, но и известных в обществе людей, особенно политиков.
На играх замечены как действующие премьер страны и мэр столицы, так и бывшие президенты, футболисты и люди шоу-бизнеса.
Вот несколько примеров:
Экс-мэр Вентспилса Айвар Лембергс с супругой.
Латвийский хоккеист Эдуард Тралмакс (справа) и легенда Чешского хоккея Яромир Ягр.
Экс-президент Латвии Валдис Затлерс.
Экс-президент Латвии, а ныне президент Латвийскго баскетбольного союза Раймонд Вейонис с супругой.
Экс-премьер Латвии Ивар Годманис.
Латвийский исполнитель Дон, представлявший Латвию на "Евровидении".
Бывший латвийский футболист, а ныне генеральный директор Конфедерации работодателей Каспар Горкш.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня с мужем.
Министр образования и науки Даце Мелбарде.
Мэр Риги Виестур Клейнбергс.
Оставить комментарий