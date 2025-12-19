Администрация президента США Дональда Трампа может пойти на бомбардировку критической инфраструктуры Венесуэлы, а также устроить захват ее нефтяных вышек. Военное столкновение — плохая развязка для обеих сторон, включая и США. Но ограниченная бомбардировка критической инфраструктуры, захват нефтепромыслов не приведут к большим издержкам, а для Венесуэлы — это тяжелый удар.

Накануне журналист Такер Карлсон заявил, что президент Трамп объявит войну Венесуэле во время скорого выступления в Овальном кабинете. Об этом пишут мировые СМИ.

США уже приступили к демонстрации силы. Так, 17 декабря четыре самолета палубной авиации США были подняты в небо у берегов латиноамериканской республики. Также американский лидер потребовал от Венесуэлы вернуть права на нефть.

Также ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с авианосцем Gerald Ford передислоцировалась на 600 километров к юго-западу от Пуэрто-Рико, открывая возможность наносить удары по венесуэльским объектам. В ответ на последние заявления из США президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что защитит суверенитет страны в любых обстоятельствах.

Как Россия отреагирует на действия Трампа?

Трамп выбрал правильное время для своей агрессии. Второго издания карибского кризиса с его весьма приличным исходом для СССР ждать не приходится. Хотя Россия поддерживает Венесуэлу, но сейчас это скорее не будет иметь системного значения, так как власти РФ ослаблены войной с Украиной и рядом экономических проблем внутри страны.

Разумеется, в Москве прокомментировали рост напряженности в Карибском бассейне. В МИД России только "жмут плечами" и лишь выражают туманные надежды, что США не допустят роковой ошибки по эскалации ситуации вокруг Венесуэлы.

Представитель Кремля также напомнил, что Венесуэла является союзником и партнером России. Он отметил, что страны «находятся в постоянном контакте», в том числе и на высшем уровне. Но Москва в этом вопросе ничего не решает, а при нападении США на Венесуэлу будет лишь стоять в стороне и лишь делать "громкие заявления" - сдавая очередного своего союзника.