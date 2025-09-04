Baltijas balss logotype
Фанаты в недоумении: «Почему на VIP-местах сидят знаменитости, а не семьи спортсменов?» 3 2383

Спорт
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Бывший премьер-министр Ивар Годманис с супругой Илзе Петерсоне-Годмане, главой правления АО Gaso.

ФОТО: LETA

На платформе «X» (Twitter) один из пользователей поделился размышлениями по поводу одной из самых обсуждаемых тем — баскетбола. Мужчина выразил недоумение, почему VIP-места на трибунах предоставляются известным личностям, а не, например, семьям баскетболистов, которые вложили огромные усилия в то, чтобы спортсмен оказался на площадке, пишет LA.lv.

Пользователь под псевдонимом @Tas_Latvanis написал: «Вчера смотрел баскетбол и увидел на VIP-местах так называемую элиту — министров, бывших министров, премьер-министров, Лембергс где-то мелькал и т.д. Но мне бы хотелось видеть там родителей игроков — тех, кто действительно вложился в результат и игру, которую мы сегодня видим. @KCipruss, неужели трудно хотя бы на одну игру выделить эти места родителям баскетболистов?»

ЧИТАТЬ ЕЩЕ >> Кто из известных людей Латвии посещает игры Евробаскета (фото)

Он добавил: «А то ведь весь "вклад" этих министров — это красивые дорогие сумки и распределение наших денег. Я считаю, что это своего рода коррупция — им VIP-места в обмен на бюджетные вливания. Здесь стоило бы вмешаться KNAB».

Пользователь по имени Эдуард также выразил недоумение: «Лембергс ходит вообще на все игры, даже на товарищеские. У него всегда одно и то же место в первом ряду. Интересно, почему у него такие привилегии?»

«Ах ты, наивный. Была уже дискуссия о Празднике песни и танца, что родителям тоже должны быть билеты. Автора идеи "съели" — мол, родители никакого вклада не сделали. Думаю, тут было бы то же самое», - поделился своими мыслями Улдис.

Пользователь @zvejniekdēls согласился с автором обсуждения: «Да, первый ряд выглядел интересно. Всякие инфлюенсеры, политики. @DDaugavietis45 мог бы рассказать, как распределяются эти места. Я тоже за то, чтобы там сидели родители. Причём обеих команд».

Марис Румба (@marisrumba1957) добавил: «Абсолютно уверен, что все они пришли по приглашениям. Зарплаты у них не такие уж большие, билет купить не могут».

Янис Вайткус (@Vaitkuss) резюмировал: «Так было и будет в Латвии всегда. Коррупция будет процветать».

#баскетбол #евробаскет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    4-го сентября

    Так это ж хозяева жизни ,разворовывание всю Латвию .Они не на матчах должны .сидеть,а лиепайскую тюрьму осваивать. Как,например,обыкновенный примьер Годман имеет заводы за границей?!На примьерскую зарплату или за то,что Латвию продал ?! И кто ж его,Стукачка кгбшного тронет,если КГБшники СССР и устроили переворот?! И в Латвии тоже .2 отдел по борьбе с диссидентами,откуда выплыл и истинный латышс паспортом Израиля Левит. Если Браже работала на ВЛКСм ,то Левит,Годман и ещё куча стукачков главы Газа Латвии Савицкого работали на КГБ.И нет их в мешках-есть-это ж и так ясно,судя ,кто в России устроили переворот Глава КГБ СССР Либерман и его ставленник в политике Мойша Гарбер,внук хабадного раввина...👽

    10
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го сентября

    Меня тут недавно спросили, можно ли быть пидарасом временно. Я ответил: - «Конечно, например, ты кому-то, кто очень ждёт, должен привезти и отдать деньги ровно в 17.00, а приехал и отдал в 17.30. Так вот, эти 30 минут ты и был пидарасом».

    21
    2
  • MiU
    Made in USSR
    4-го сентября

    Вообще-то девушку танцует тот, кто платит. А не какие-то родственники.

    11
    6
Читать все комментарии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

