На платформе «X» (Twitter) один из пользователей поделился размышлениями по поводу одной из самых обсуждаемых тем — баскетбола. Мужчина выразил недоумение, почему VIP-места на трибунах предоставляются известным личностям, а не, например, семьям баскетболистов, которые вложили огромные усилия в то, чтобы спортсмен оказался на площадке, пишет LA.lv .

Пользователь под псевдонимом @Tas_Latvanis написал: «Вчера смотрел баскетбол и увидел на VIP-местах так называемую элиту — министров, бывших министров, премьер-министров, Лембергс где-то мелькал и т.д. Но мне бы хотелось видеть там родителей игроков — тех, кто действительно вложился в результат и игру, которую мы сегодня видим. @KCipruss, неужели трудно хотя бы на одну игру выделить эти места родителям баскетболистов?»

Он добавил: «А то ведь весь "вклад" этих министров — это красивые дорогие сумки и распределение наших денег. Я считаю, что это своего рода коррупция — им VIP-места в обмен на бюджетные вливания. Здесь стоило бы вмешаться KNAB».

Пользователь по имени Эдуард также выразил недоумение: «Лембергс ходит вообще на все игры, даже на товарищеские. У него всегда одно и то же место в первом ряду. Интересно, почему у него такие привилегии?»

«Ах ты, наивный. Была уже дискуссия о Празднике песни и танца, что родителям тоже должны быть билеты. Автора идеи "съели" — мол, родители никакого вклада не сделали. Думаю, тут было бы то же самое», - поделился своими мыслями Улдис.

Пользователь @zvejniekdēls согласился с автором обсуждения: «Да, первый ряд выглядел интересно. Всякие инфлюенсеры, политики. @DDaugavietis45 мог бы рассказать, как распределяются эти места. Я тоже за то, чтобы там сидели родители. Причём обеих команд».

Марис Румба (@marisrumba1957) добавил: «Абсолютно уверен, что все они пришли по приглашениям. Зарплаты у них не такие уж большие, билет купить не могут».

Янис Вайткус (@Vaitkuss) резюмировал: «Так было и будет в Латвии всегда. Коррупция будет процветать».