Сборная Нигерии не оставила шансов команде Мозамбика в матче 1/8 финала Кубка Африки — 4:0.
В четвертьфинале нигерийцы сразятся с победителем пары Алжир — ДР Конго.
Сборная Египта прошла команду Бенина в дополнительное время — 3:1 д.в.
В 1/4 финала египтяне сыграют с кем-то из пары Кот-д’Ивуар — Буркина-Фасо.
Нигерия — Мозамбик — 4:0
Голы: 1:0 — Лукман (20). 2:0 — Осимхен (25). 3:0 — Осимхен (47). 4:0 — Адамс (75).
Египет — Бенин — 3:1 д.в.
Голы: 1:0 — Атея (69). 1:1 — Доссу (83). 2:1 — Яссер Ибрахим (97). 3:1 — Салах (124+).
