Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сборная Нигерии с Осимхеном и команда Египта с Салахом пробились в 1/4 финала Кубка Африки 0 72

Спорт
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Нигерии с Осимхеном и команда Египта с Салахом пробились в 1/4 финала Кубка Африки

Сборная Нигерии не оставила шансов команде Мозамбика в матче 1/8 финала Кубка Африки — 4:0.

В четвертьфинале нигерийцы сразятся с победителем пары Алжир — ДР Конго.

Сборная Египта прошла команду Бенина в дополнительное время — 3:1 д.в.

В 1/4 финала египтяне сыграют с кем-то из пары Кот-д’Ивуар — Буркина-Фасо.

Нигерия — Мозамбик — 4:0

Голы: 1:0 — Лукман (20). 2:0 — Осимхен (25). 3:0 — Осимхен (47). 4:0 — Адамс (75).

Египет — Бенин — 3:1 д.в.

Голы: 1:0 — Атея (69). 1:1 — Доссу (83). 2:1 — Яссер Ибрахим (97). 3:1 — Салах (124+).

Читайте нас также:
#футбол #спорт #Египет #Нигерия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Александр Овечкин повторил рекорд Яромира Ягра
Изображение к статье: Это все? 45-летняя Винус Уильямс снова не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв на турнире в Окленде
Изображение к статье: Финал молодежного чемпионата мира пройдет без участия США или Канады впервые с 2016 года
Изображение к статье: Харри Кейн ответил на вопрос о своем будущем в «Баварии»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного турнира «WTA 500» в Брисбене
Спорт
Изображение к статье: Та самая могилка с секретиком. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео