Мбаппе начнёт финал Суперкубка с «Барселоной» на скамейке запасных 0 111

Спорт
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мбаппе начнёт финал Суперкубка с «Барселоной» на скамейке запасных

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не выйдет в стартовом составе в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» 11 января. Об этом сообщает издание Marca.

Вместо Мбаппе с первых минут на поле появится 21-летний воспитанник «сливочных» Гонсало Гарсия.

Килиан Мбаппе пропустил несколько недель из-за повреждения связок колена. Так, французский нападающий отсутствовал и в полуфинальном противостоянии «Реала» с «Атлетико» Мадрид в Суперкубке (2:1).

Финал Суперкубка Испании пройдёт сегодня, 11 января, и начнётся в 21:00 по латвийскому времени. Матч будет сыгран на нейтральном стадионе в Саудовской Аравии.

#футбол #спорт #Саудовская Аравия #травма
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
