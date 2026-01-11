Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не выйдет в стартовом составе в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» 11 января. Об этом сообщает издание Marca.

Вместо Мбаппе с первых минут на поле появится 21-летний воспитанник «сливочных» Гонсало Гарсия.

Килиан Мбаппе пропустил несколько недель из-за повреждения связок колена. Так, французский нападающий отсутствовал и в полуфинальном противостоянии «Реала» с «Атлетико» Мадрид в Суперкубке (2:1).

Финал Суперкубка Испании пройдёт сегодня, 11 января, и начнётся в 21:00 по латвийскому времени. Матч будет сыгран на нейтральном стадионе в Саудовской Аравии.