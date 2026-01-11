В воскресенье, 11 января, лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко победила на турнире категории ВTA-500 в Брисбене (Австралия), в финале обыграв украинку Марту Костюк — 6:4, 6:3.

— Спасибо моему парню. Надеюсь, скоро смогу называть тебя как-то иначе, да? Я просто оказываю дополнительное давление на него, — сказала в интервью на корте Арина Соболенко.

Бойфренд белорусской спортсменки — 37-летний бразильский автогонщик греческого происхождения Георгиос Франгулис.

После турнира в Брисбене первая ракетка мира выступит в Мельбурне на Australian Open 2026. Первый в сезоне турнир «Большого шлема» пройдет с 12 января по 1 февраля.