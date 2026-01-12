Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Овечкин в 40 лет снова творит историю: 20 голов за 46 игр — такого в НХЛ почти не бывает 0 335

Спорт
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV

«Нэшвилл» обыграл «Вашингтон» 3:2, Овечкин продлил голевую серию до 4 матчей.

В столице Теннесси «Нэшвилл Предаторз» в напряжённой борьбе переиграли «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3:2. Матч прошёл с равной борьбой: после ничейного первого периода (1:1) второй остался без голов, а решающий рывок хозяева совершили в начале третьего, забросив две шайбы за две минуты.

Голевую феерию «Предаторз» начали Стивен Стэмкос на 14-й минуте, затем после перерыва отличились Коул Смит (42-я) и Роман Йоси (44-я). У гостей ответили Александр Овечкин, открывший счёт уже на 6-й минуте, и Этен Фрэнк, реализовавший большинство на 50-й.

Особое внимание привлекла игра российского капитана «Кэпиталз». Овечкин провёл на льду почти 19 минут, нанёс два броска в створ, выполнил силовой приём и отметился голевой передачей. Заброшенная шайба позволила ему продлить личную голевую серию до четырёх матчей подряд. На данный момент в 46 играх сезона-2025/26 форвард набрал 40 (20+20) очков.

Этот гол сделал Александра Овечкина лишь третьим игроком в истории НХЛ старше 40 лет, кому удалось забить минимум 20 шайб в первых 46 матчах сезона (ранее это удавалось только Горди Хоу и Джонни Буцику). Кроме того, россиянин в 21-й раз в карьере достиг отметки в 20+ голов за регулярный чемпионат, уступая по этому показателю лишь Горди Хоу (22 сезона). Примечательно, что Овечкин остаётся единственным хоккеистом в истории лиги, который с самого первого сезона в НХЛ каждый год стабильно забивает не менее 20 голов.

Читайте нас также:
#хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #спорт #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Доминик Гашек призвал лишить США чемпионата мира по футболу из-за действий в Венесуэле
Изображение к статье: Мбаппе начнёт финал Суперкубка с «Барселоной» на скамейке запасных
Изображение к статье: После победы в Брисбене Арина Соболенко намекнула бойфренду о свадьбе: скоро смогу называть тебя иначе, да?
Изображение к статье: Лидер «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш готов покинуть клуб из-за неразберихи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал
Изображение к статье: x.com/AussenMinDE
В мире
2
Изображение к статье: Мэтт Дэймон радикально похудел ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана
Lifenews
1
Изображение к статье: Способы и виды поощрения детей: что важно знать?
Дом и сад
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео