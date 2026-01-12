В столице Теннесси «Нэшвилл Предаторз» в напряжённой борьбе переиграли «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3:2. Матч прошёл с равной борьбой: после ничейного первого периода (1:1) второй остался без голов, а решающий рывок хозяева совершили в начале третьего, забросив две шайбы за две минуты.

Голевую феерию «Предаторз» начали Стивен Стэмкос на 14-й минуте, затем после перерыва отличились Коул Смит (42-я) и Роман Йоси (44-я). У гостей ответили Александр Овечкин, открывший счёт уже на 6-й минуте, и Этен Фрэнк, реализовавший большинство на 50-й.

Особое внимание привлекла игра российского капитана «Кэпиталз». Овечкин провёл на льду почти 19 минут, нанёс два броска в створ, выполнил силовой приём и отметился голевой передачей. Заброшенная шайба позволила ему продлить личную голевую серию до четырёх матчей подряд. На данный момент в 46 играх сезона-2025/26 форвард набрал 40 (20+20) очков.

Этот гол сделал Александра Овечкина лишь третьим игроком в истории НХЛ старше 40 лет, кому удалось забить минимум 20 шайб в первых 46 матчах сезона (ранее это удавалось только Горди Хоу и Джонни Буцику). Кроме того, россиянин в 21-й раз в карьере достиг отметки в 20+ голов за регулярный чемпионат, уступая по этому показателю лишь Горди Хоу (22 сезона). Примечательно, что Овечкин остаётся единственным хоккеистом в истории лиги, который с самого первого сезона в НХЛ каждый год стабильно забивает не менее 20 голов.