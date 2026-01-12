Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Суперкомпьютер назвал неожиданного фаворита Лиги чемпионов 0 192

Спорт
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Суперкомпьютер назвал неожиданного фаворита Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta считает «Арсенал» главным фаворитом на победу в ЛЧ.

Суперкомпьютер статистической платформы Opta Sports обновил прогнозы по итогам шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. Согласно расчетам, главным претендентом на победу в турнире является лондонский «Арсенал».

Вероятность победы английского клуба оценена в 22%. На втором месте — «Бавария» (19%), далее следует «Пари Сен-Жермен» (14%). Также среди фаворитов названы «Манчестер Сити» (11%) и «Барселона» (7%).

После шести сыгранных матчей основного этапа «Арсенал» лидирует в общем зачете с 18 очками. Следом идут «Бавария» (15), «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Аталанта» (по 13).

Читайте нас также:
#футбол #спорт #лига чемпионов #Бавария
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Доминик Гашек призвал лишить США чемпионата мира по футболу из-за действий в Венесуэле
Изображение к статье: Мбаппе начнёт финал Суперкубка с «Барселоной» на скамейке запасных
Изображение к статье: После победы в Брисбене Арина Соболенко намекнула бойфренду о свадьбе: скоро смогу называть тебя иначе, да?
Изображение к статье: Лидер «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш готов покинуть клуб из-за неразберихи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал
Изображение к статье: x.com/AussenMinDE
В мире
2
Изображение к статье: Мэтт Дэймон радикально похудел ради роли Одиссея в новом фильме Кристофера Нолана
Lifenews
1
Изображение к статье: Способы и виды поощрения детей: что важно знать?
Дом и сад
Изображение к статье: Вместо эффекта праздничных дней - дефекты: бизнес призывает сократить количество выходных в Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео