Суперкомпьютер Opta считает «Арсенал» главным фаворитом на победу в ЛЧ.

Суперкомпьютер статистической платформы Opta Sports обновил прогнозы по итогам шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. Согласно расчетам, главным претендентом на победу в турнире является лондонский «Арсенал».

Вероятность победы английского клуба оценена в 22%. На втором месте — «Бавария» (19%), далее следует «Пари Сен-Жермен» (14%). Также среди фаворитов названы «Манчестер Сити» (11%) и «Барселона» (7%).

После шести сыгранных матчей основного этапа «Арсенал» лидирует в общем зачете с 18 очками. Следом идут «Бавария» (15), «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Аталанта» (по 13).