Остапенко сохраняет 24-е место в рейтинге перед участием в Открытом чемпионате Австралии 0 126

Спорт
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Остапенко сохраняет 24-е место в рейтинге перед участием в Открытом чемпионате Австралии
ФОТО: Instagram

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко сохранила 24-е место в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, сообщает LETA.

На этой неделе Остапенко начнёт участие в Открытом чемпионате Австралии, где в прошлом году выбыла уже в первом круге, поэтому ей предстоит защитить лишь десять рейтинговых очков.

В понедельник в основной сетке "Australian Open" дебютировала Дарья Семенистая, которая перед турниром опустилась на две позиции — до 96-го места. В случае поражения в первом круге она покинет топ-100 рейтинга, если не наберёт очки в ближайших турнирах.

Тем временем Анастасия Севастова потеряла одну позицию и занимает 186-е место. Аделина Лачинова и Камилла Бартоне опустились на пять строк и теперь занимают 572-ю и 622-ю позиции соответственно. Беатрисе Зелтиня поднялась на три места (648-я), а Диана Марцинкевич, Элза Томасе и Сабине Рутлаука потеряли три (813-я), одну (938-я) и шесть (1068-я) позиций соответственно. Даниэла Дарта Фелдмане сохранила свою позицию (1286-я), а Маргарита Игнатьева опустилась на три строки (1490-я).

Лидером рейтинга остаётся белоруска Арина Соболенко, за ней следует полька Ига Швёнтек. Далее идут американки Кори Гауфф и Аманда Анисимова, пятой остаётся представительница Казахстана Елена Рыбакина, а шестой — американка Джессика Пегула. На одну позицию — седьмую — поднялась россиянка Мирра Андреева, опередив итальянку Жасмин Паолини. Замыкают десятку лучших американка Мэдисон Киз и швейцарка Белинда Бенчич.

В парном рейтинге WTA Остапенко сохраняет пятую позицию, также свою позицию сохраняет и Дарья Семенистая (185-е место). Следующие шесть латвийских теннисисток потеряли позиции: Севастова — три (508-е место), Бартоне — пять (560-е), Томасе — четыре (595-е), Марцинкевич — шесть (668-е), Зелтиня — пять (831-е), Игнатьева — две (874-е). Лачинова, напротив, поднялась сразу на 58 позиций — на 918-е место. В рейтинге также находятся ещё пять латвийских теннисисток, которые занимают места вне первой тысячи.

Лидером парного рейтинга остаётся чешка Катерина Синякова.

Читайте нас также:
#теннис #Латвия #спорт #рейтинг
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

