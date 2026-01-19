Президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе объявил, что понедельник, 19 января 2026 года, будет в стране оплачиваемым выходным днем.

Об этом сообщает журналист Станис Тшиамала в соцсети X со ссылкой на эфир телеканала RTS 1.

Это связано с тем, что в финальном матче Кубка африканских наций сборная Сенегала в дополнительное время обыграла Марокко со счетом 1:0. В дополнительное время на 94‑й минуте Пап Гейе забил решающий гол.

Сенегал выиграл Кубок Африки во второй раз. Четыре года назад команда победила Египет по пенальти (0:0, 4:2 в серии), тогда действующий президент также объявлял выходной в честь победы.