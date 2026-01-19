Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Президент Сенегала после победы национальной команды на Кубке Африки объявил оплачиваемый выходной в стране 0 58

Спорт
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Сенегала после победы национальной команды на Кубке Африки объявил оплачиваемый выходной в стране

Президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе объявил, что понедельник, 19 января 2026 года, будет в стране оплачиваемым выходным днем.

Об этом сообщает журналист Станис Тшиамала в соцсети X со ссылкой на эфир телеканала RTS 1.

Это связано с тем, что в финальном матче Кубка африканских наций сборная Сенегала в дополнительное время обыграла Марокко со счетом 1:0. В дополнительное время на 94‑й минуте Пап Гейе забил решающий гол.

Сенегал выиграл Кубок Африки во второй раз. Четыре года назад команда победила Египет по пенальти (0:0, 4:2 в серии), тогда действующий президент также объявлял выходной в честь победы.

Читайте нас также:
#футбол #президент #спорт #телевидение #Сенегал
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Аманда Анисимова — об Арине Соболенко: мне нравится, что она на вершине, очень профессиональна, но в то же время дурачится вне корта
Изображение к статье: Джокович успешно стартовал на Аustralian Open-2026 и повторил достижение Федерера и Лопеса по количеству участий в ТБШ
Изображение к статье: В Риге стартует чемпионат Европы по футзалу
Изображение к статье: Остапенко сохраняет 24-е место в рейтинге перед участием в Открытом чемпионате Австралии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!
Изображение к статье: «Нельзя захватывать чужие земли!» Каллас жестко высказалась о США
В мире
Изображение к статье: Овощной отвар. Простая и бюджетная подкормка для растений
Дом и сад
Изображение к статье: Названы продукты, которые продлевают молодость
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео