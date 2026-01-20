— Мне очень нравится, как Арина и Паула умеют создавать приятную атмосферу вне матчей, когда мы тренируемся или просто находимся рядом. Это очень непринужденно и здорово.

Мне нравится, что она находится на вершине, занимает первое место в рейтинге и при этом сохраняет очень профессиональный подход, но в то же время доказывает, что можно хорошо проводить время и дурачиться вне корта. Мне кажется, она раздвигает границы в плане поддержания баланса. Мне это очень нравится.

Мне самой нравится хорошо проводить время с другими игроками. Я чувствую, что у меня много хороших отношений в туре, и думаю, что это очень важно для меня лично. Имею в виду, мы проводим друг с другом больше времени, чем с семьей и друзьями. Думаю, важно поддерживать эти отношения и иметь возможность хорошо проводить время вне корта, — приводит слова Анисимовой The Tennis Gazette.