Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Аманда Анисимова — об Арине Соболенко: мне нравится, что она на вершине, очень профессиональна, но в то же время дурачится вне корта 0 178

Спорт
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аманда Анисимова — об Арине Соболенко: мне нравится, что она на вершине, очень профессиональна, но в то же время дурачится вне корта

Четвертая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова высказалась о дружбе белоруски Арины Соболенко и испанки Паулы Бадосы.

— Мне очень нравится, как Арина и Паула умеют создавать приятную атмосферу вне матчей, когда мы тренируемся или просто находимся рядом. Это очень непринужденно и здорово.

Мне нравится, что она находится на вершине, занимает первое место в рейтинге и при этом сохраняет очень профессиональный подход, но в то же время доказывает, что можно хорошо проводить время и дурачиться вне корта. Мне кажется, она раздвигает границы в плане поддержания баланса. Мне это очень нравится.

Мне самой нравится хорошо проводить время с другими игроками. Я чувствую, что у меня много хороших отношений в туре, и думаю, что это очень важно для меня лично. Имею в виду, мы проводим друг с другом больше времени, чем с семьей и друзьями. Думаю, важно поддерживать эти отношения и иметь возможность хорошо проводить время вне корта, — приводит слова Анисимовой The Tennis Gazette.

Читайте нас также:
#теннис #спорт #рейтинг #отношения #дружба
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пирс Морган предложил восьми европейским сборным бойкотировать чемпионат мира из-за Трампа
Изображение к статье: Cаудовцы предложили «Реалу» около 230 миллионов евро за Винисиуса
Изображение к статье: Джокович успешно стартовал на Аustralian Open-2026 и повторил достижение Федерера и Лопеса по количеству участий в ТБШ
Изображение к статье: В Риге стартует чемпионат Европы по футзалу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео