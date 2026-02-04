Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

За что Таллинн наградит Ниину Петрыкину 0 223

Спорт
Дата публикации: 04.02.2026
BNS
Изображение к статье: За что Таллинн наградит Ниину Петрыкину

В среду Таллинн чествовал столичную спортсменку Ниину Петрыкину, которая успешно защитила свой чемпионский титул на чемпионате Европы по фигурному катанию 2026 года; город присудил спортсменке и ее тренеру денежную премию на общую сумму 7500 евро.

По словам мэра Пеэтера Раудсеппа, выступления Ниины Петрыкиной в Шеффилде и на других соревнованиях показывают, что настоящий чемпион — это не просто талант, а тот, кто раз за разом поднимается после трудностей, будь то травмы, давление или груз ожиданий. «Самоотверженность, целеустремленность и умение Ниины выходить из сложных ситуаций служат примером для каждого из нас. Не менее важна и роль тренера. Наставничество, доверие и профессиональная поддержка стали прочной опорой в достижениях Ниины», — сказал Раудсепп.

«Завоевать чемпионский титул трудно, но защитить его — еще труднее. Ниина Петрыкина доказала, что входит в число лучших в Европе, и ее золотая медаль — отражение многолетнего упорного труда и настойчивости. Таллинн ценит вклад и пример своих ведущих спортсменов, который вдохновляет молодежь ставить перед собой высокие цели. Для нас большая честь отметить великолепное сотрудничество Ниины Петрыкиной и ее тренера Светланы Варнавской, которое приносит чувство гордости всему нашему городу и стране», — заявила вице-мэр Моника Хауканымм.

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который прошел в Шеффилде в январе 2026 года, Ниина Петрыкина завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, второй год подряд обеспечив себе титул чемпионки Европы.

Таллиннская городская управа выделила спортсменке 5000 евро, а ее тренеру Светлане Варнавской — 2500 евро, отметив их самоотверженность и плодотворное сотрудничество.

Таллинн отмечает высокие спортивные достижения столичных спортсменов и их тренеров на Олимпийских играх, чемпионатах мира и чемпионатах Европы. V

Читайте нас также:
#фигурное катание #спорт #чемпионат Европы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кубок английской лиги. «Арсенал» в добавленное время одолел «Челси» и вышел в финал турнира
Изображение к статье: Стало известно, готов ли «Манчестер Юнайтед» вернуть в свои ряды 40-летнего Криштиану Роналду
Изображение к статье: Хоккей, биатлон и лыжные гонки стали самыми востребованными видами спорта на ОИ-2026 по купленным билетам
Изображение к статье: Фрисби, вувузула, самокат, складной стул... Обнародован список вещей, запрещенных к проносу на спортивные объекты Олимпиады-2026

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
Наша Латвия
Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео