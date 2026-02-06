Baltijas balss logotype
Олимпиада-2026. Во сколько сегодня смотреть красочную церемонию открытия зимних Игр в Милане 0 983

Спорт
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Олимпиада-2026. Во сколько сегодня смотреть красочную церемонию открытия зимних Игр в Милане

Сегодня, 6 февраля, в Италии пройдет торжественная церемония открытия Олимпийских игр-2026.

Основные торжества примет легендарный стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов пройдут также в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и в Ливиньо.

Церемония открытия Олимпиады-2026 начнется в 21.00 по латвийскому времени.

На церемонии выступят итальянский тенор Андреа Бочелли, американская певица Мэрайя Кэри и итальянская певица Лаура Паузини. Огонь во время Олимпиады будет гореть в Милане и в Кортина-д’Ампеццо.

#олимпиада #Италия #спортсмены #спорт #музыка
Оставить комментарий

