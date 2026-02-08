7 февраля, завершился четвертый и первый полноценный соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр-2026.

Всего было разыграно пять комплектов медалей в пяти видах спорта (горнолыжный спорт, лыжные гонки, конькобежный спорт, прыжки с трамплина и сноуборд).

По итогам дня первое место в медальном зачете Игр разделили сборные Италии, Японии и Норвегии. В активе каждой команды по три медали (одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая).

Четвертое место занимает сборная Швеции (одна золотая и одна серебряная медали). Далее идет Швейцария (одна золотая медаль).