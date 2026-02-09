На данный момент в его активе шесть побед. А у лыжников Бьорна Дэли и Марит Бьорген, а также у биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена — восемь.

Для того, чтобы стать первым в мире по этому показателю, Клебо необходимо одержать еще три победы на Играх-2026.

«Четыре золота — это очень сложно. Нужно, чтобы многое сложилось. Мы, конечно, попробуем, выложимся по максимуму, а потом посчитаем медали, когда Олимпиада закончится», — приводит слова Клебо NRK.

8 февраля Йоханнес Клебо одержал победу в мужском скиатлоне.