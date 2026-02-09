— Это было глупо. Я догоняла победительницу Фриду Карлссон, и в этом порыве медаль раскололась на части и упала в снег. Я подумала: «Черт возьми, это ужасно».

Надеюсь, у организаторов есть план Б на случай поврежденных медалей.

Я пыталась склеить ее, но одна из трех частей улетела в другую сторону и осталась где-то на улице. В конце концов мы сдались, — рассказала Андерссон в интервью SVT.

В субботу, 7 февраля, Андерссон заняла второе место в скиатлоне. Ранее шведка становилась обладательницей бронзы в эстафете на Играх-2022 и серебра в аналогичной дисциплине в 2018 году.