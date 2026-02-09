Baltijas balss logotype
Сидни Кросби официально утвержден капитаном сборной Канады на Олимпийских играх-2026 0 225

Спорт
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сидни Кросби официально утвержден капитаном сборной Канады на Олимпийских играх-2026

Федерация хоккея Канады назначила форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби капитаном национальной команды, участвующей в зимних Олимпийских играх-2026. Двукратный олимпийский чемпион возглавит сборную в Италии.

Альтернативными капитанами станут защитник «Колорадо» Кэйл Макар и нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Предстоящий турнир станет первым для игроков НХЛ на Играх с 2014 года в Сочи.

Хоккейные соревнования Олимпиады-2026 пройдут с 11 по 22 февраля. Сборная Канады начнет борьбу за медали 12 февраля матчем против команды Чехии.

#хоккей #НХЛ #Италия #Чехия #спорт #Канада
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео