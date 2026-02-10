Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Линдси Вонн: жизнь слишком коротка, чтобы не рисковать ради себя. Единственная неудача в жизни — это не пытаться 0 328

Спорт
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Линдси Вонн: жизнь слишком коротка, чтобы не рисковать ради себя. Единственная неудача в жизни — это не пытаться

41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн прокомментировала тяжелую травму, полученную на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Моя олимпийская мечта завершилась не так, как я мечтала. Это не была концовка из книги или сказки — это просто жизнь. К сожалению, я получила сложный перелом большеберцовой кости, который сейчас стабилен, но потребует нескольких операций для правильного восстановления.

Жизнь слишком коротка, чтобы не рисковать ради себя. Потому что единственная неудача в жизни — это не пытаться», — написала Вонн в социальных сетях.

8 февраля во время соревнований по скоростному спуску Вонн упала после одного из прыжков и не смогла подняться самостоятельно, спортсменку пришлось эвакуировать с горного склона на вертолете. Олимпийская чемпионка Игр-2010 в Ванкувере на Играх-2026 в Италии выступала с повреждением крестообразных связок…

Читайте нас также:
#спорт #социальные сети #восстановление #травма
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стало известно, на какой срок из-за травмы выбыл нападающий сборной Канады Сидни Кросби
Изображение к статье: Легенда «Барселоны» — претендент на главного тренера сборной Марокко
Изображение к статье: «Буде/Глимт» сотворил в Лиге чемпионов то, что не удавалось никому 54 года
Изображение к статье: Линдси Вонн после травмы на Олимпиаде могли ампутировать ногу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео