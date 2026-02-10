Baltijas balss logotype
На Олимпиаде ломаются медали

Спорт
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Олимпиаде ломаются медали

Оргкомитет Олимпийских игр, которые проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо, обратил особое внимание на сообщения о дефектах медалей, полученных спортсменами. Об этом в разговоре с журналистами сообщил главный операционный директор оргкомитета Андреа Франчизи.

Поводом для реакции стали публикации атлетов в социальных сетях. Они указывали на проблемы с качеством наград — в частности, на то, что у медалей отрывались ленты.

Франчизи добавил, что оргкомитет намерен уделить ситуации с медалями повышенное внимание, чтобы процесс вручения наград проходил на должном уровне. По его словам, именно этот эпизод соревнований является одним из самых значимых как для спортсменов, так и для самих Игр.

#спортсмены #спорт #награды #социальные сети #качество #организация
