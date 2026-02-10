Уже в четверг, 12 февраля на Олимпийских играх сборную Латвии по хоккею ждёт серьёзное испытание — ей будет противостоять сборная США. Прогнозы букмекеров “OlyBet” ясно показывают, что американцы в этом поединке и в турнире в целом оцениваются значительно выше.

Предлагаемые коэффициенты позволяют понять расстановку сил как в этом матче, так и на турнире в целом. Сборная США, по мнению букмекеров, является одним из главных претендентов на олимпийские медали. Вероятность завершить турнир в тройке лучших оценена коэффициентом 1,25, что соответствует примерно 80,0% вероятности. Это означает, что в четырёх из пяти сценариев США прогнозируют место на пьедестале.

Впереди американцев только Канада (1,22 — 82,0%), на третьем месте — Швеция (1,50 — 66,7%).

Это трио образует ярко выраженную группу лидеров, тогда как Финляндия с коэффициентом 2,35 (42,6%) оценивается уже осторожнее. Шансы Швейцарии (5,00 — 20,0%) и Чехии (6,00 — 16,7%) букмекеры связывают со сценарием возможной сенсации.

Шансы сборной Латвии в этой компании выглядят скромно — коэффициент 51,00 означает лишь 1,96% вероятности попасть в тройку лучших. Однако именно такие матчи на Олимпиадах нередко становятся самыми памятными в карьере и в истории турниров. Это подчёркивает, насколько высок вызов в игре против США, и одновременно — насколько громкой была бы сенсация в случае положительного результата.

Интересны и прогнозы букмекеров по бомбардирам сборной Латвии. Главным кандидатом на звание самого результативного игрока команды назван Эдуардс Тралмакс — коэффициент 5,00 (20,0%). Далее следует Земгус Гиргенсонс (5,50 — 18,2%), а равные коэффициенты Теодора Блюгера и Дана Лочмелиса — 6,50 (15,4%) — подтверждают, что в латвийской атаке нет одного ярко выраженного лидера.

Рудолфс Балцерс с коэффициентом 7,50 (13,3%) может стать X-фактором, тогда как молодые игроки, такие как Сандис Вилманис или Ренарс Крастенбергс, с точки зрения букмекеров являются рискованным выбором, способным принести высокую отдачу.

Таким образом, коэффициенты букмекеров и их процентные вероятности ясно указывают на США как на явного фаворита, однако в хоккее решающими могут стать одно большинство или один удачный эпизод. В свою очередь сборная Латвии на Олимпиаде имеет возможность опровергнуть прогнозы вопреки всему.