Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пойманную на допинге итальянскую биатлонистку простили и допустили к Олимпийским играм 0 413

Спорт
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пойманную на допинге итальянскую биатлонистку простили и допустили к Олимпийским играм

Национальный апелляционный суд Италии удовлетворил апелляцию биатлонистки Ребекки Пасслер на временное отстранение из-за положительного теста на летрозол, который спортсменка сдала во внесоревновательный период, об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Италии (FISI).

Ранее биатлонистку отстранили от участия в Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Суд признал, что препарат попал в организм спортсменки непреднамеренно в результате пищевого загрязнения продуктов. Благодаря данному решению суда Пасслер может вернуться в состав олимпийской сборной Италии с 16 февраля и принять участие в оставшихся гонках Олимпийских игр-2026.

Ребекке Пасслер — 24 года. Ее лучшим результатом на Кубке мира является 11-е место в личной гонке.

Читайте нас также:
#допинг #биатлон #Италия #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
2
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Стало известно, на какой срок из-за травмы выбыл нападающий сборной Канады Сидни Кросби
Изображение к статье: Легенда «Барселоны» — претендент на главного тренера сборной Марокко
Изображение к статье: «Буде/Глимт» сотворил в Лиге чемпионов то, что не удавалось никому 54 года
Изображение к статье: Линдси Вонн после травмы на Олимпиаде могли ампутировать ногу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео