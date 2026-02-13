Национальный апелляционный суд Италии удовлетворил апелляцию биатлонистки Ребекки Пасслер на временное отстранение из-за положительного теста на летрозол, который спортсменка сдала во внесоревновательный период, об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Италии (FISI).

Ранее биатлонистку отстранили от участия в Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Суд признал, что препарат попал в организм спортсменки непреднамеренно в результате пищевого загрязнения продуктов. Благодаря данному решению суда Пасслер может вернуться в состав олимпийской сборной Италии с 16 февраля и принять участие в оставшихся гонках Олимпийских игр-2026.

Ребекке Пасслер — 24 года. Ее лучшим результатом на Кубке мира является 11-е место в личной гонке.