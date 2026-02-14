Baltijas balss logotype
«Монако» оштрафуют на 425 000 евро из-за отсутствия лицензии у главного тренера команды 0 122

Спорт
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Монако» оштрафуют на 425 000 евро из-за отсутствия лицензии у главного тренера команды

«Монако» будет оштрафован на € 425 000 из-за отсутствия лицензии у главного тренера команды Себастьена Поконьоли.

Об этом сообщает L’Équipe.

По информации издания, у наставника монегасков отсутствует сертификат, подтверждающий его уровень и возможность тренировать клубы высшего дивизиона чемпионата Франции. Из-за этого «Монако» вынужден платить € 25 000 за каждый матч Лиги 1 или Кубка Франции, в котором командой руководит бельгиец.

На данный момент эта сумма достигла € 425 000, но к концу сезона она может вырасти до € 750 000.

Поконьоли возглавил французский клуб осенью 2025 года. Под его руководством «Монако» провел 23 матча, победив в восьми из них. На данный момент команда занимает 10-е место в таблице Лиги 1, набрав 28 очков за 21 тур.

#футбол #финансы #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
