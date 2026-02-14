Мужская сборная Латвии по хоккею во втором матче олимпийского турнира обыграла команду Германии со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 2:1), пишет ЛЕТА

В составе сборной Латвии две шайбы забросил Дан Лочмелис, по одному разу отличились Эдуардс Тралмакс и Ренар Крастенбергс. У сборной Германии голы забили Лукас Райхель, Лукас Кальбе и Тим Штюцле.

В воротах сборной Латвии матч начал Артур Шилов, которого уже на третьей минуте в контратаке переиграл Лукас Райхель. Спустя 20 секунд Кристиан Рубинс оставил латвийскую сборную в меньшинстве, однако ей удалось выстоять.

Счет латвийцы сравняли на 12-й минуте, когда в большинстве с близкой дистанции после передач Земгуса Гиргенсонса и Ренара Крастенбергса точно бросил Лочмелис.

Германия вновь вышла вперед на 17-й минуте, когда Кальбе воспользовался ошибкой латвийских хоккеистов.

На второй минуте второго периода сборная Латвии получила второе большинство, однако реализовать его не удалось, более того, в его концовке Оскар Батня заработал двухминутное удаление. Латвийцы выстояли в меньшинстве и на шестой минуте могли сравнять счет, однако бросок Мартиньша Дзиеркалса с близкой дистанции отразил Филипп Грубауэр.

На седьмой и восьмой минутах периода немцы дважды нарушили правила, и сборная Латвии получила численное преимущество пять на три, которое Лочмелис реализовал точным броском в ближний верхний угол ворот.

Отличная возможность вернуть лидерство у сборной Германии была на 11-й минуте периода, когда Леон Драйзайтль вышел один на один с Шиловым, однако латвийский вратарь оказался сильнее в этом противостоянии.

На 12-й минуте второго периода после нарушения Кристапа Зиле латвийская сборная вновь осталась в меньшинстве, но и его удалось отстоять без пропущенных шайб, один раз сборную Латвии спасла штанга.

Отличный шанс впервые выйти вперед сборная Латвии упустила на 15-й минуте периода, когда в выходе три в одного сильнее оказался Грубауэр.

Третий период активнее начала сборная Германии, которая уже на первой минуте убежала в контратаку два в одного, однако оставшийся в обороне Каспар Даугавиньш в падении сумел перехватить опасную передачу на пятак, а на третьей минуте Шилов ликвидировал еще один выход один на один.

На седьмой минуте заключительной трети Роберт Мамчиц нарушил правила против Драйзайтля, однако меньшинство удалось выстоять, при этом во время него Увис Балинскис в контратаке опасно угрожал воротам Германии. Вскоре после игры в меньшинстве Тралмакс после передачи Гиргенсонса по правому флангу вырвался к воротам и точным броском в дальний верхний угол сделал счет 3:2, а на 52-й минуте Крастенбергс с близкой дистанции отличился после передач Альберта Шмитса и Даугавиньша.

На 58-й минуте сборная Германии заменила вратаря шестым полевым игроком, и Тим Штюцле с рикошетом сократил отставание до минимума. Немцы продолжили играть без вратаря, однако сборная Латвии удержала победу.

Сегодня в группе C также сыграют сборные США и Дании.

Ранее сообщалось, что в первом матче турнира сборная Латвии уступила США со счетом 1:5, а немцы обыграли Данию — 3:1.

В олимпийском хоккейном турнире в группе A выступают Канада, Чехия, Швейцария и Франция, в группе B — Финляндия, Швеция, Словакия и Италия, а в группе C — США, Германия, Латвия и Дания. В плей-офф выйдут все 12 сборных, при этом четыре лучшие команды по итогам группового этапа напрямую попадут в четвертьфинал.

После 12-летнего перерыва в олимпийском турнире участвуют и игроки Национальной хоккейной лиги (NHL).