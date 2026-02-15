Baltijas balss logotype
Олимпиада-26: Сборная Латвии провела матч против датчан в беспрерывных атаках и… проиграла 2 4276

Спорт
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Олимпиада-26: Сборная Латвии провела матч против датчан в беспрерывных атаках и… проиграла
ФОТО: LOK

На Олимпиаде в Милане сборная Латвия проиграла команде Дании со счетом 2:4 (1:3, 1:0, 0:1).

Латвийские хоккеисты обыграли датчан и по количеству голевых моментов, и по числу бросков в створ ворот (35 против 21). Но не по голам.

В первом периоде в ворота Артура Шилова влетело три шайбы. В ходе вала ответных атак удалось забить лишь два гола (Кристап Зиле и Эдуард Тралмакс).

В конце матча Арутра Шилова поменяли на дополнительного полевого игрока, и еще одна шайба закатилась в пустые ворота латвийской команды.

Сборная Латвии в итоге заняла последнее четвёртое место в подгруппе. На первом – США. Германия, которая проиграла Латвии, оказалась второй; Дания — третьей.

Теперь предстоит игра на вылет за выход в четвертьфинал. Бесславный проигрыш датчанам чреват тем, что латвийским хоккеистам придется бороться со сборной Швеции.

Если бы датчан удалось обыграть и выйти на второе место, то путевка в четвертьфинал лежала бы через встречу с комфортными командами Франции или Италии.

Интересно, что, если бы тренер Харийс Витолиньш не снял бы в конце матча вратаря, и, латвийская сборная проиграла бы со счетом 2:3, то Латвия заняла бы третье место в группе. Тогда и следующий соперник попался бы полегче. Но теперь уже поздно рассуждать.

#футбол #олимпиада #Латвия #спорт #Дания #сборная
Оставить комментарий

(2)
  • БТ
    Бесс Толковый
    16-го февраля

    Ой, да и насрать! Завтра выиграют у кого-нибудь! Делов то.

    4
    5
  • SP
    Sergeis Pob
    16-го февраля

    В,атаке,видеть,он,может,нельзя,у ,ворот,флинты,крутить.,отдай?

    4
    1

