В начале последней недели Олимпиады латвийские спортсмены стартуют в шорт-треке и бобслее 0 129

Спорт
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рейнис Берзиньш.

Рейнис Берзиньш.

ФОТО: LETA

В первый день последней недели Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо латвийские спортсмены сегодня выступят в соревнованиях по шорт-треку и бобслею, пишет ЛЕТА.

В 11.00 в Кортина-д’Ампеццо первый заезд проведет латвийский экипаж в бобслее-двойках с пилотом Екабом Календой и разгоняющим Матисом Микнисом. Второй заезд начнется в 13.00, а еще два состоятся во вторник.

Календа — единственный латвийский пилот на Олимпийских играх, поскольку из-за падения на тренировке в Играх не может участвовать Ренар Грантиньш.

В 12.00 в Милане в предварительных забегах на дистанции 500 метров в шорт-треке стартует Рейнис Берзиньш, который в этой дисциплине заменит завоевавшего бронзу на дистанции 1500 метров Роберта Крузбергcа. Крузбергc завоевал медаль, несмотря на травму колена.

В следующий раунд выйдут спортсмены, занявшие первые два места в каждом забеге, а также четыре лучших участника, финишировавшие третьими. Соревнования с четвертьфиналами, полуфиналами и финалами продолжатся в среду.

Прямую трансляцию олимпийских соревнований ведет канал LTV7.

На этих Олимпийских играх у Латвии две медали: серебро в санном спорте завоевала Элина Иева Бота, бронзу в шорт-треке — Роберт Крузбергc.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.

#бобслей #спортсмены #Латвия #спорт #травма
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
