Служба государственной безопасности (СГБ) проинформирована о том, что самый результативный игрок в истории сборной Латвии по хоккею Леонид Тамбиев стал тренером команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Санкт-Петербург.

В СГБ агентству LETA подтвердили, что службе известно о деятельности данного лица. При этом ведомство не комментировало вопросы гражданства конкретных лиц.

В службе обратили внимание, что согласно Закону о гражданстве Латвии, латвийское гражданство может быть лишено только тех лиц, которые в результате лишения не становятся лицами без гражданства, то есть тех, кто помимо латвийского гражданства приобрёл гражданство другого государства. Каждый случай служба оценивает индивидуально.

СГБ уделяет повышенное внимание гражданам Латвии, имеющим связи с государством-агрессором — Россией. В случае установления угрозы национальной безопасности Латвии, исходящей от конкретного лица, служба использует различные инструменты для предотвращения такой угрозы.

Как уже сообщалось, в соответствии с Законом о гражданстве, гражданства Латвии могут лишить, если человек оказал существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку государствам или лицам, чья деятельность подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств либо их конституционному строю, включая совершение геноцида, преступлений против мира, человечности или военных преступлений, либо если сам гражданин Латвии участвовал в подобных действиях. Латвийского гражданства можно лишить, если в результате этого человек не становится лицом без гражданства.

Информацию о том, что гражданин Латвии совершил одно из упомянутых действий, предоставляют органы государственной безопасности.

Тамбиев уже несколько лет работает тренером в России. С 2021 года он был главным тренером клуба КХЛ Адмирал Владивосток.