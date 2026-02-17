Baltijas balss logotype
СГБ заинтересовалась самым результативным игроком сборной Латвии по хоккею 10 5498

Спорт
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: СГБ заинтересовалась самым результативным игроком сборной Латвии по хоккею
ФОТО: Thought Co

Служба государственной безопасности (СГБ) проинформирована о том, что самый результативный игрок в истории сборной Латвии по хоккею Леонид Тамбиев стал тренером команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Санкт-Петербург.

В СГБ агентству LETA подтвердили, что службе известно о деятельности данного лица. При этом ведомство не комментировало вопросы гражданства конкретных лиц.

В службе обратили внимание, что согласно Закону о гражданстве Латвии, латвийское гражданство может быть лишено только тех лиц, которые в результате лишения не становятся лицами без гражданства, то есть тех, кто помимо латвийского гражданства приобрёл гражданство другого государства. Каждый случай служба оценивает индивидуально.

СГБ уделяет повышенное внимание гражданам Латвии, имеющим связи с государством-агрессором — Россией. В случае установления угрозы национальной безопасности Латвии, исходящей от конкретного лица, служба использует различные инструменты для предотвращения такой угрозы.

Как уже сообщалось, в соответствии с Законом о гражданстве, гражданства Латвии могут лишить, если человек оказал существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку государствам или лицам, чья деятельность подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств либо их конституционному строю, включая совершение геноцида, преступлений против мира, человечности или военных преступлений, либо если сам гражданин Латвии участвовал в подобных действиях. Латвийского гражданства можно лишить, если в результате этого человек не становится лицом без гражданства.

Информацию о том, что гражданин Латвии совершил одно из упомянутых действий, предоставляют органы государственной безопасности.

Тамбиев уже несколько лет работает тренером в России. С 2021 года он был главным тренером клуба КХЛ Адмирал Владивосток.

#хоккей #КХЛ #гражданство #Латвия #спорт #безопасность #национальная безопасность #Россия #политика
Оставить комментарий

(10)
  • П
    Процион
    18-го февраля

    «латвийское гражданство может быть лишено только тех лиц». Ещё одиг перл Редакции BB.LV. Вы что там, ребята, вообще не просыхаете?

    4
    1
  • YY
    Yu Yu
    16-го февраля

    интересно, что там интересного у спортсменов? Работает в своей сфере.. может ли государство предложить бывшим своим спортсменам, по окончанию карьеры ,высокооплачиваемую, достойную работу? Если может, то думаю не проблема Тамбиеву не работать там, где работает.. хоккеистов много, а хоккейных клубов и площадок мало.. Тамбиев работает там- где есть условия работать...

    29
    2
  • З
    Злой
    16-го февраля

    Да, не зря 2 латыша были начальниками Соловецкого лагеря особого назначения, и эти, из 3 букв, наверное их правнуки, жаль, что нельзя управлять своими налогами, чтобы они не шли некоторым!

    54
    2
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    Злой
    16-го февраля

    Да ладно с налогами - всё равно разворуют. Но если историю вспомнить - из охраны Ленина 73% латыши 18% китайцы. В Петрограде документация до 1920 года в ЧК велась на латышском языке - что бы все прочитать могли. Перекрасится всегда надо уметь - взамен - и власть и кошелк. в кармане.

    35
    2
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    Злой
    16-го февраля

    Да ладно с налогами - всё равно разворуют. Но если историю вспомнить - из охраны Ленина 73% латыши 18% китайцы. В Петрограде документация до 1920 года в ЧК велась на латышском языке - что бы все прочитать могли. Перекрасится всегда надо уметь - взамен - и власть и кошелёк не пустой в кармане.

    9
    1
  • РС
    Рейн Споле
    Злой
    16-го февраля

    Что плохого быть начальником Соловецкого лагеря ? Потомков красных латышей во власти нет,во власти внуки латышей,служившие в Латышском добровольческом легионе СС.

    22
    1
  • З
    Злой
    Злой
    16-го февраля

    Вы почитайте какой был этот самый жестокий и зверский лагерь!

    4
    2
  • РС
    Рейн Споле
    Злой
    16-го февраля

    А каким должен быть лагерь ?

    1
    3
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    16-го февраля

    Вы там охренели - инквизиция в средневековье так ведьм не искало как вы.

    36
    2
  • З
    Злой
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    16-го февраля

    Наши так и остались в средневековье, и это средневековье жирует на наши налоги.

    47
    2
Читать все комментарии

