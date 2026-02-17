Baltijas balss logotype
Шведов нужно попытаться выбить из зоны комфорта - Витолиньш 0 377

Спорт
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шведов нужно попытаться выбить из зоны комфорта - Витолиньш
ФОТО: LETA

В предстоящем матче со сборной Швеции латвийской мужской хоккейной команде нужно постараться выбить соперников из зоны комфорта, заявил в разговоре с журналистами главный тренер сборной Латвии Харий Витолиньш, пишет ЛЕТА.

Во вторник на Олимпийских играх в Милане и Кортине латвийские хоккеисты в первом раунде плей-офф встретятся со Швецией. Матч начнется в 22.10 по латвийскому времени.

Перед игрой утром сборная Латвии провела тренировку, в которой не участвовали Рудольф Балцерс и Янис Якс. Витолиньш сообщил, что Балцерс заболел и пока неизвестно, сможет ли он сыграть, а Якс пропустил тренировку, так как в матче с Данией после силового приема получил легкое сотрясение мозга.

"Ночью у него была повышенная температура, он плохо себя чувствовал. Исходим из того состава, который есть сейчас, если вдруг он скажет, что все в порядке, тогда будем менять", — пояснил тренер ситуацию с Балцерсом.

Также Витолиньш сообщил, что ворота сборной Латвии в матче против Швеции будет защищать Элвис Мерзликин, который в двух предыдущих встречах оставался на скамейке запасных.

Сборная Швеции в трех матчах группового этапа одержала две победы, единственное поражение потерпев от Финляндии (1:4). Витолиньш отметил, что шведская команда играет очень технично.

"Нужно ожидать, что шайба будет много двигаться, будет большой хаос и у них самих, особенно в нашей зоне защиты. Бывают моменты, когда два защитника уходят за линию ворот, все катаются и играют по периметру. Мы знаем, что шведов нужно просто попытаться выбить из комфорта, силовая игра сыграет свою роль, и нужно стараться ловить их на контратаках", — сказал тренер.

"Мы не будем фаворитами в этом матче, но сыграть компактно и создать хорошие контратаки нам по силам", — добавил он.

Хоккейный турнир Олимпийских игр в Милане и Кортине продлится до 22 февраля.

#хоккей #Швеция #Латвия #спорт #прогноз #травма
